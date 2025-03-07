Interpol tarafından aranan hırsız 36 yaşında A.K. Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz'de tatil yaparken operasyon ile yakalandı.
Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada “Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, hakkında “İNTERPOL - EUROPOL Dairesi Başkanlığı tarafından nitelikli hırsızlık suçundan Bosna Hersek yetkili makamlarınca ülkeye iadesi için KIRMIZI BÜLTEN talebinde bulunulan ve difüzyon mesajı ila aranan 36 yaşındaki A.K. isimli şahıs Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy Mevkiinde yapılan operasyon ile yakalanmıştır.A.K. isimli şahıs işlemlerin ardından ülkeye iadesi için Ula Geri Gönderim Merkezine teslim edilmiştir” denildi.