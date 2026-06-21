Kütahya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetim sırasında, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu Nazar Mohammad Nazari gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Paşam Sultan Mahallesi Pekmez Pazarı Caddesi'nde yaptıkları kontroller sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan incelemede sahte kimlik kullandığı belirlenen şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kimlik tespit çalışmalarında şüphelinin gerçek kimliğinin 29 yaşındaki Nazar Mohammad Nazari olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada, Nazari'nin Interpol Europol Başkanlığı tarafından 23 Kasım 2023'ten bu yana dünya genelinde kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri ayrıca, Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan Nazari hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 25 bin lira adli para cezası bulunduğunu tespit etti.

Şüphelinin sorgusunda, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan üç, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan ise iki olmak üzere toplam beş suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Kırmızı bültenle aranan hükümlü, işlemlerinin tamamlanması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.