Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Rusya’nın Soçi kentinde yakalanan cinayet zanlısı Enes U., Türkiye’ye getirildikten sonra Samsun’da tutuklandı. Uçakla önce İstanbul’a getirilen şüpheli, burada Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerine teslim edildi. Ardından Samsun’a götürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Enes U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce bir cinayet nedeniyle “kasten öldürme” suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Ayrıca Atakum ilçesinde 31 Ekim 2020’de işlenen Y.C. cinayetiyle ilgili olarak da “kasten öldürme” suçlamasıyla arandığı belirtildi. Öte yandan Samsun’da suç örgütü elebaşı U.D.’nin grubunda yer aldığı öne sürülen Enes U.’nun, “silahla tehdit”, “silahla ateş etme” ve “basit yaralama” suçlarından toplam 12 ayrı aranma kaydının bulunduğu bildirildi.

