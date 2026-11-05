Interpol tarafından aranan firari hükümlü R.H.K., Mersin’in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin havalimanındaki çalışmaları sırasında, R.H.K.’nin UYAP sorgulaması yapıldı. Sorgulamada Interpol-Europol Daire Başkanlığınca arandığı belirlendi. Detaylı incelemede, R.H.K. hakkında bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 9 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 7 ay hapis ve 82 bin 500 TL para cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan R.H.K., işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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