Interpol tarafından aranan firari hükümlü R.H.K., Mersin’in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin havalimanındaki çalışmaları sırasında, R.H.K.’nin UYAP sorgulaması yapıldı. Sorgulamada Interpol-Europol Daire Başkanlığınca arandığı belirlendi.
Detaylı incelemede, R.H.K. hakkında bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 9 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 7 ay hapis ve 82 bin 500 TL para cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan R.H.K., işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.