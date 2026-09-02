Geçtiğimiz kasım ayında San Diego'dan Pasifik ve Güney Çin Denizi'nde altı aylık bir görev için ayrılan nükleer güçlü uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 250 günün ardından yıpranmış bir halde Tayland'da limana bağlandı.

Üzerinde lekelerle düzensiz bir halde yanaşan gemi, yaklaşık 5 bin mürettebatına dinlenme imkanı sağlamak üzere Pattaya kenti yakınlarındaki limana yanaştı.

Vietnam Savaşı sırasında yüz binlerce ABD askerinin dinlenme ve eğlence amacıyla geldiği Pattaya, o dönemde küçük bir balıkçı köyünden ünlü bir turizm merkezine dönüşmüştü.

Pattaya ayrıca, fuhuşun göz yumulduğu ve her yıl yüzbinlerce erkeğin akın ettği 'Go-Go barlarınının' başkenti olarak da biliniyor.

Sosyal medyada Tayland'ı gündeme taşıyan pek çok görüntü, Pattaya'da bulunan Walking Street'te ve buradaki barlar ve pavyonlardan aktarılıyor.

Nitekim ABD hükümeti, skandalların önüne geçmek için adımlar atıyor.

ABD ASKERLERİ GÜNAH ŞEHRİNE GİDİYOR

ABD ve Taylandlı yetkililer, ziyaretin olumsuz haberlere konu olmaması amacıyla çeşitli önlemler aldı.

Günümüzde İran Savaşı'nın turizm ve tüketici harcamaları üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle zor günler geçiren yerel işletmeler, denizde geçirdikleri dokuz ay boyunca harcama yapmayan binlerce Amerikalı denizcinin gelişini önemli bir fırsat olarak görüyor.

Tayland makamları, Amerikan personelinin gece kulüplerinin yoğunlaştığı Soi 6 bölgesi, esrar satılan dükkanlar ile deniz paraşütü ve jet-ski gibi su sporlarından uzak duracağını bildirdi.

Kentte fuhuş hukuken yasak olmasına rağmen 25 bin ila 50 bin arasında seks işçisinin polis tarafından gözaltına alınmadan çalıştığı biliniyor.

Pattaya Belediye Başkanı Poramase Ngampiches, kısıtlamalara ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu onların kararı. ABD ordusu dersine iyi çalışmış." dedi.

Bu kısıtlamalara göre ABD askerlerinin dini ve tarihi önem taşıyan yerleri, müzeleri ve bazı onaylı barları ziyaret etmesine izin verilecek.

BBC'nin yasaklanan faaliyetlerle ilgili sorularını yanıtlamaktan kaçınan ABD Donanma Ataşesi Kristopher Robinson ise askerlerin "ABD yasalarına, ABD donanma yönetmeliklerine ve Tayland yasalarına uygun hareket edeceğini" belirterek, "Denizcilere olabildiğince fazla dinlenme imkanı sunmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Walking Street yakınlarında mücevher satan Anon Saiteer, "Bu ziyaret en büyük umudumuz olabilir. Kaybedecek bir şeyimiz yok, sadece burada para harcamalarını umuyoruz." dedi.

'ADIMIZI KÖTÜYE ÇIKARDILAR'

Öte yandan, kısa süre önce ABD Kongresi üyeleri, gemideki gıda eksikliği, bozuk tuvaletler ve mürettebatı intihara sürükleyen stresli ortam sebebiyle geminin geri çağrılmasını talep etmişti.

ABD Donanması çalışma koşullarının zorlu olduğunu kabul etse de mürettebatın yeterince desteklendiğini bildirdi; ancak operasyonel güvenlik gerekçesiyle geminin Pattaya'ya demirlemesi konusunda BBC'ye açıklama yapmadı.

Bu ziyaret, Saigon'un 1975'teki düşüşünden bu yana doğrudan bir savaş bölgesinden Pattaya'ya gelen en büyük ABD askeri personeli grubu olma özelliğini taşıyor.

ABD Donanması, personelin limandan şehre ulaşımı için her gün 05.00 ile 02.00 saatleri arasında otobüs seferleri düzenlerken, karada konaklamak isteyen personel için iki otel belirlendi.

Tayland makamları ise eğlence bölgelerini denetlemek üzere yüzlerce polis görevlendirerek yerel işletmeleri Amerikan konuklara fahiş fiyat uygulamamaları konusunda uyardı.

Belediye Başkanı Ngampiches, "50-60 yıl önce ABD askeri personelinin gerçekleştirdiği ziyaretler Pattaya'yı dünyaya tanıttı ve bir turizm merkezine dönüştürdü. Dürüst olmamız gerekirse, şehrin bar kızlarıyla tanınan bir itibarı var. Basmakalıp yargıları anlıyoruz. Bunu durduramayız. Yapabileceğimiz şey, Pattaya'nın değiştiğini, artık spor, seminerler, sağlık ve aile dostu etkinlikler gibi başka şeylere de sahip olduğumuzu göstermektir. Bu her şeyin bir karışımı." değerlendirmesinde bulundu.

USS Abraham Lincoln'ün Pasifik üzerinden eve dönüş yolculuğuna 6 Eylül tarihinde başlaması bekleniyor.