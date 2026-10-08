AKP’li eski Bakan Hayati Yazıcı’nın ortağı ve fon vurgununun kilit şirketlerinden Adil Varlık Yönetimi’nin Başkanı Ali Emre Ballı (46), İstanbul Çekmeköy Sırapınar Mahallesi’nde aracında önceki gün silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ballı’nın ölümü “İntihar mı, cinayet mi?” sorusunu gündeme getirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ballı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci de olayın peşinen intihar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Birinci, “Şüpheli bir ölümdür. İntihar mektubu falan var mı yok mu? Arama kayıtları, dijital deliller neler, görmek lazım” dedi.

İFADE VERMİŞTİ

Ballı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fon soruşturması kapsamında daha önce ifade vermişti. Ballı ile birlikte Güven Çapan, Hayati Efe Oğuz, Murat Yönaç ve Mustafa Yazıcı hakkında uygulanan tedbirleri ve işlemleri durdurmaya yönelik kararların aynı gün kaldırılması da dikkat çekmişti.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise 1 Ekim’de, “Ali Emre Ballı’nın yaklaşık 9 milyar TL’ye yakın bir işlem yapması söz konusu. Bir diğer bilgi de Mustafa Yazıcı’nın 600 milyon TL kendi adına işlem yaptığı bilgisi” demişti.Ballı için ikindi namazında Büyük Çamlıca Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Ballı, Ümraniye’deki Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.