Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den arkadaşları bir süre haber alamamıştı. Bunun üzerine arkadaşları ailesine ve polis ekiplerine bildirmişti. Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel'in cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede Yücel'in bir kimyasal karışım içerek intihar ettiği ileri sürülmüştü.

ÖLÜM NEDENİ SODYUM NİTRAT ZEHİRLENMESİ

İntihar iddialarının ardından genç mühendisin ölüm nedeni ile ilgili başlatılan çalışmada sona gelindi. Yücel'in ölüm nedeni belirlendi. Genç mühendisin ölüm nedeninin kimyasal madde (sodyum nitrat) zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı.

Yücel'in telefonunda yapılan incelemelerde; ölümünden bir süre önce internette "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" hakkında araştırmalar yaptığı belirlenmişti.