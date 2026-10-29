Alanya’da, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs 2026’da intihar girişiminde bulundu. 17 Mayıs’ta hayatını kaybetti. İki not ortaya çıktı.

Mevlüt Çavuşoğlu

11 ŞÜPHELİ VAR

İlki, Aydın Çavuşoğlu’nun kaleme aldığı belirtilen, ortağı Mehmet Ş.’nin kendisini dolandırmakla suçladığı, intihar eyleminin sebebi olarak ortağı Mehmet Ş.’yi belirttiği kısa bir nottu. İkincisi ise Mehmet Ş.’ye hitaben hazırladığı 8 sayfalık, 20 maddelik bir metindi. Çavuşoğlu bu notlarda, yıllardır iş yaptığı ortağı Mehmet Ş.’nin kendisini nasıl dolandırdığını, şirket çalışanları ve diğer ortaklarla organize bir şekilde nasıl hareket ettiğini ve tespit ettiği usulsüzlükleri, eylemleri ayrıntılarıyla anlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Mehmet Ş.’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi şüpheli olarak gösterildi. 5 kişi gözaltına alındı.