Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, 8 Ekim’de otomobil içinde intihar etmişti.

Ayrancı’nın canına kıyması, kentte şok etkisi yaratmıştı. İntiharın nedeni araştırılırken altından hiç biklenmedik bir sesep çıktı: yasak ilişki.

MESAJLARI GÖRDÜ

Bir süredir eşi Sevgi A. ile sorunlar yaşadığı öne sürülen İhsan Ayrancı, kente 3 ay önce atanan Başsavcı Vekili Betül G. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı.

İki çocuk annesi kadın, iddiaya göre; eşinin telefonunda Başsavcı Vekili’nden gelen mesajları yakaladıktan sonra eşini gizlice takip etmeye başladı.

İntihar olayının yaşandığı gün Vali Yardımcısı Ayrancı, Başsavcı Vekili ile birlikte Gecek Kaplıcaları’nda bulunan valilik konutuna gitti.

Bu sırada Sevgi A.’nın konuta geldiği, kapıyı yumruklayarak açılmasını istediği belirtiliyor. Kadının, “İçeride kim var” diye bağırdığı görgü tanıkları tarafından anlatıldı.

ARAÇTA İNTİHAR

Tartışma sırasında yükselen sesler tesisin farklı noktalarından duyuldu.

Tartışma sonrası konuttan çıkan İhsan Ayrancı, İl Özel İdaresi’ne ait araca binip torpidodaki tabancayı başına dayayıp hayatına son verdi.

Eşi ve çocukları cenazeye gelmedi

46 yaşındaki Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, evli ve iki çocuk babasıydı. 8 Ekim’de canına kıydı, 9 Ekim’de toprağa verildi. Ancak cenaze töreninde dikkat çeken bir eksik vardı. Eşi ve 2 çocuğu İhsan Ayrancı’nın cenazesine gelmedi.

‘Ben onu bekar sanıyordum’

Yaşanan olaylar sonrası Başsavcı Vekili, “Ben bekar olduğunu zannediyordum” savunmasını yaptı. Sağlık raporu alan kentten uzaklaşan kadın, önce Diyarbakır’a atandı. Daha sonra bazı hatırlı kişilerin devreye girmesiyle Başsavcı Vekili’nin tayin yeri İzmir olarak değişti. Ancak HSK, önceki gün kadın savcıyı açığa aldı. Devam eden soruşturmada meslekten men kararı çıkabileceği öğrenildi.

İki vali de ona güveniyordu

İhsan Ayrancı, 4 Aralık 2024 tarihinde Afyonkarahisar Vali Yardımcısı olarak atandı. Görev süresince başarılı ve sevilen bir vali yardımcısı olarak tanımlanan Ayrancı, eski Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nın güvendiği isimlerin başında geliyordu. Yiğitbaşı yerine göreve gelen Vali Naci Aktaş, cenaze töreninde şöyle konuşmuştu: “8 aydır birlikte mesai yaptık son derece üzgünüm, şok içerisindeyim.”