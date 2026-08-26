Tayland'lı yetkililer Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, kötü koşullar ve uzun görev süresi nedeniyle mürettebatının intiharın eşiğine geldiği ABD'ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün Orta Doğu’daki görevinin ardından Tayland’a uğrayacağını bildirdi.

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşı destekleyen uçak gemisi, denizdeki 250 günü aşan kesintisiz görev süresiyle rekor kırdı.

Askerler ise bu görev süresi boyunca çile çekti. Kötü erzaklar, tıkanan tuvaletler, paslanmış duşların üzerine aileleriyle görüşme sürelerinin kısıtlanması eklenince askerler gemiden atlar oldu.

Şimdiyse çileden çıkan askerlere Taylan'da 2-6 Eylül arasında kafa izni verilecek. Bu iznin ardından gemi, ABD'ye dönecek.

HANGİ LİMANLARA UĞRAYACAKLARI SIR

Basına bilgi verme yetkisi bulunmadığı için isminin açıklanmasını istemeyen bir Taylandlı hükümet yetkilisi, USS Abraham Lincoln’ün dinlenme ve toparlanma amacıyla Tayland’a kısa bir ziyaret gerçekleştireceğini doğruladı.

Kraliyet Tayland Donanması tarafından Salı günü yapılan açıklamada, ABD Donanması’na ait bir uçak gemisi taarruz grubundaki üç geminin dinlenme amacıyla doğu Tayland'da kısa bir mola vermesinin planlandığı ve ziyaret sırasında herhangi bir askeritatbikat yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik gerekçeleriyle gemilerin isimleri, yanaşılacak liman veya varış tarihi bilgileri yer almadı.

Bangkok'taki ABD Büyükelçiliği yorum talebine yanıt vermezken, ABD Donanması da konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

ABLUKA SONA ERECEK Mİ?

Uçak gemilerinin uzun süreli görevleri, evlerinden uzak kalan personelin yıpranmasına, gemi ve ekipman üzerindeki baskının artmasına neden oluyor.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim son haftalarda yatışmış olsa da ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına yönelik yeniden uygulanan ablukayı sürdürüyor.

Diğer yandan Trump yönetiminin savaşı nasıl sonlandırmayı planladığı konusunda netlik sağlamadığı belirtiliyor.