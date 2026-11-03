ABD televizyonlarının tanınmış sunucuları T.J. Holmes ve Amy Robach'ın ilişkisi, Kasım 2022'de ortaya çıktığında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süre aynı sabah haber programını sunan ikilinin o sırada evli olması, tartışmaları daha da alevlendirmişti.

İlişkilerinin ortaya çıkmasının ardından Holmes ve Robach, evliliklerinin zaten sona erme noktasına geldiğini savunarak ihanet iddialarını kabul etmemişti. Ancak çiftin eski eşleri Andrew Shue ve Marilee Fiebig, yaşananların iki evliliği de bitirdiğini dile getirmişti.

İHANET SKANDALI İKİ SUNUCUYA İŞLERİNDEN ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Holmes ve Robach, Ocak 2023'te birlikte sundukları programdan uzaklaştırıldı. Kanal yönetimi, ikilinin yollarını ayırmasının herkes açısından en doğru karar olacağını açıklamıştı.

Yoğun eleştirilere ve iş kayıplarına rağmen ilişkilerini sürdüren ikili, eski eşlerinden boşandıktan sonra evlilik kararı aldı. People dergisinin ulaştığı resmi evlilik belgesine göre Holmes ve Robach, 19 Eylül'de Arkansas'ta yakın çevrelerinden bile gizledikleri özel bir törenle evlendi.

ALDATILAN ESKİ EŞLERİN AŞKI EVLİLİKLE SONUÇLANDI

Skandalın en şaşırtıcı gelişmesi ise ihanete uğradıklarını söyleyen eski eşlerin hayatında yaşandı. Andrew Shue ve Marilee Fiebig, yaşadıkları ayrılık sürecinde birbirlerine destek olurken aralarındaki yakınlık zamanla aşka dönüştü.

Üç yıldır birlikte olan çiftin geçen ay nişanlandığı ortaya çıkmıştı. Shue, People dergisine yaptığı açıklamada hikâyelerinin mutlu sonla bitmesine ilişkin, "Nasıl oldu bilmiyorum ama bu hikâyenin sonunda mutlu bir son var" ifadelerini kullandı.

Daily Mail'in haberine göre Shue ve Fiebig, pazar günü New Jersey'deki çiftliklerinde sade bir törenle evlendi. Nikâha yalnızca aile üyeleri ve yakın dostları katıldı. Davetliler arasında Shue'nun oyuncu kız kardeşi Elizabeth Shue da bulunuyordu.

KIZI ANNELİĞİNİN EN ÖZEL GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Marilee Fiebig'in Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen 13 yaşındaki kızı Sabine de annesinin mutluluğuna ortak oldu. Lacivert, uzun bir elbise giyen Sabine'in düğünde nedime olarak yer aldığı ve annesiyle birlikte objektiflere gülümsediği görüldü.

Böylece magazin dünyasında yıllarca konuşulan ihanet skandalı, iki ayrı düğünle bambaşka bir noktaya taşındı. Bir zamanlar aynı ilişki nedeniyle yolları kesişen dört isimden ikisi yeni hayatlarını birlikte kurarken, diğer iki isim de kendi mutluluklarını buldu.