Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Doğu Akdeniz’de yine intikam tatbikatı düzenledi. Geçen yıl kasım ayında 7 ülke ile birlikte Yunan mitolojisindeki ‘İntikam Tanrıçası’ NEMESİS adıyla yapılan tatbikat bu yıl da NEMESİS 2026 adıyla başladı.

ABD dahil 8 ülkenin katıldığı tatbikata bu yıl İsrail de eklendi.

Limasol Tatlısu Mari bölgesindeki ‘Evangelos Florakis’ Deniz Üssü’nden başlatılan tatbikata GKRY, Yunanistan, Fransa, İngiltere, ABD, İsrail, İtalya ve Mısır katılıyor. Tatbikat Doğu Akdeniz’de 1.7 milyar varil petrol ve 3.5 trilyon metreküp doğalgaz rezervi olan bölgedeki enerji kaynaklarına yönelik olası tehditleri önleme amacıyla gerçekleştiriliyor.

Terör saldırısına müdahale, şüpheli gemilerde arama, tahliye ve toplu kurtarma senaryoları uygulanan tatbikata 8 ülkenin savaş gemileri ve deniz unsurları katılıyor.

44 ÜLKE İZLİYOR

Yunanistan ayrıca F-16 Viper uçakları ile de tatbikat bölgesinde yer aldı. Tatbikatı Güney Kıbrıs’ta temsilciliği bulunan 44 ülkenin Büyükelçilerinden büyük bölümü de izliyor. Atina’dan Güney Kıbrıs’a akredite olan 81 ülkenin temsilcilerinden de katılım sağlanıyor.

Türkiye’ye karşı blok oluşuyor

SÖZCÜ’ye konuşan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Akdeniz’in önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Güney Kıbrıs, NEMESİS tatbikatı ile hem NATO ülkelerini, hem de İsrail ve Mısır gibi Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan devletleri yanına alıp karşımızda blok oluşturuyor. Siyasi mesaj ve gözdağı vermeye kalkıyor. Türkiye bölgede varlığını koruyor ancak 2020’den bu yana doğalgaz ve petrol arama faaliyetinden çekildik. Doğu Akdeniz, Rum yönetiminin inisiyatifine bırakılmayacak kadar değerli ve önemlidir.”