Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 12 Ekim 2023 tarihinden bu yana yürürlükte olan cezayı esneterek Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (OKR) üyelik haklarını geçici olarak iade etme kararı aldı. IOC basın servisinden yapılan resmi açıklamaya göre, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara katılımına yönelik kısıtlama ve tavsiye kararları tamamen iptal edildi.

LOS ANGELES’TA YER ALACAKLAR

Bu kritik gelişmenin ardından, ilerleyen süreçte yeni bir yaptırım veya karar değişikliği yaşanmazsa, Rus sporcular 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda sahne alma hakkı elde edebilecek.