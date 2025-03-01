İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, "Bu Ramazan mutfakta yangın var: İslam ülkelerinde gıda fiyatları en fazla Türkiye'de arttı!" dedi.

Gökçe, "Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 5'inci ülke Türkiye. TÜİK’in açıkladığı yüzde 42,1’lik enflasyon rakamı kabul edilirse Türkiye’yi 36,5 ile Burundi, 34,8 ile Nijerya ve 34,5 ile İran takip ediyor. Savaş halindeki Rusya’da enflasyon yüzde 9,2 iken Ukrayna’da sadece yüzde 12." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ ENFLASYON FİLİSTİN'DEN BİLE YÜKSEK"

Gökçe şunları kaydetti:

-Türkiye'deki gıda enflasyonu ise ağır saldırı altındaki Filistin'den bile daha yüksek. İsrail'in başlattığı saldırılar nedeniyle Filistin'de gıda enflasyonu 2024 yılı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 121'e çıkarken, 2025 yılı Ocak ayında yıllık gıda enflasyon yüzde 21,86'ya düştü. Aynı dönemde Türkiye'de gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 41,76 olarak gerçekleşti.

-İran'da yıllık gıda enflasyonu yüzde 27,3 olurken, Mısır'da yüzde 20,8, Suudi Arabistan'da ise sadece yüzde 0,8 olarak gerçekleşti. Yani bu Ramazan gıda fiyatları açısından en çok yoksullaşanlar bizim halkımız oldu.

-TÜİK’e göre 2003’ten bu yana ortalama fiyatlar 24 kat, gıda fiyatlarıysa 35 kat arttı!

-Gıda fiyatlarındaki artış dar gelirlileri ve çalışanları daha fazla etkiliyor. En düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3’ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 36,6. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1’ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı sadece yüzde 14,5’.

-Yani emekliler, çalışanlar, dar gelirliler gıda harcaması yaptıktan sonra başka harcama kalemlerine daha az oranda para ayırabiliyor, varsıl olanlarınsa bütçesinde gıda harcamaları önemli bir yer tutmuyor.

-Yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle bu Ramazan'da vatandaşın mutfağında yangın var. İftar sofraları geçen yıllara göre küçülüyor, halkımız Ramazan ayını bile endişe içerisinde yaşıyor.