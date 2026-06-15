2024 yılında müzisyen Ufuk Beydemir ile evliliğini sonlandıran oyuncu İpek Filiz Yazıcı, özel hayatıyla yeniden magazin gündemine geldi. Bir süredir fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile birlikte olduğu yönündeki iddialarla konuşulan genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sessizliğini bozdu.
TEK CELSEDE BOŞANMIŞTI
24 yaşındaki oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlendiği müzisyen Ufuk Beydemir ile geçen yıl ekim ayında yollarını ayırmıştı. Tek celsede sonuçlanan boşanmanın ardından Yazıcı'nın adı uzun süre herhangi bir ilişki haberiyle anılmadı.
YENİ AŞKINI SIR GİBİ SAKLIYORDU
Ancak son aylarda oyuncunun, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yakınlaştığı yönündeki iddialar magazin kulislerinde sıkça gündeme gelmeye başladı. İkilinin birlikte görüntülendiği ve zaman zaman aynı ortamlarda bulunduğu yönündeki haberler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
''SADECE ARKADAŞIZ'' DEMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan İpek Filiz Yazıcı, söz konusu iddiaları net bir dille reddetmişti. Yazıcı, İhsan Taha Torğut için "Kendisi benim arkadaşım" ifadelerini kullanarak aralarında bir ilişki olmadığını söylemişti.
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AŞK DOĞRULANDI
Ancak genç oyuncunun son paylaşımı, iddiaların seyrini değiştirdi. Yazıcı, Instagram hesabından İhsan Taha Torğut ile birlikte çekilen samimi bir fotoğrafını yayınladı. Paylaşımında herhangi bir açıklamaya yer vermeyen oyuncu, gönderisine yalnızca beyaz kalp emojisi ekledi.
Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşım, takipçileri tarafından çiftin ilişkisini ilan ettiği şeklinde yorumlandı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran kare, magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
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