''SADECE ARKADAŞIZ'' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan İpek Filiz Yazıcı, söz konusu iddiaları net bir dille reddetmişti. Yazıcı, İhsan Taha Torğut için "Kendisi benim arkadaşım" ifadelerini kullanarak aralarında bir ilişki olmadığını söylemişti.