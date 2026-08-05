2025 yılında tek celsede yollarını ayıran İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Baydemir, bu kez sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Bir süredir antrenör İhsan Taha Torğut ile birlikte olan oyuncu, ilişkisini kamuoyuna ilk kez sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Çiftin birlikte verdiği pozların ardından Ufuk Baydemir'in yaptığı yorum ise tartışma yarattı.

İLİŞKİLERİNİ İLK KEZ PAYLAŞTILAR

Boşanmanın ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İpek Filiz Yazıcı, sevgilisi İhsan Taha Torğut ile birlikte ilk kez sosyal medyada görüntü verdi. Torğut'un paylaştığı fitness kareleri kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

''KOCAMAN BİR ALKIŞ DA BENİM MELEĞİME''

''Şimdi kocaman bir alkış da benim meleğime. Sadece 7 aylık bir yolculukta; kürek, koşu, CrossFit, bunların temelini oluşturan fonksiyonel antrenmanların hepsine sabırla katıldı. Dinledi, öğrendi, söylendi, ağladı ama hiç vazgeçmedi. Hayatında belki de ilk kez bu kadar düzenli spor yaptı, ilk kez bu kadar disiplinli beslendi. İlk koşu ayakkabısını aldı. Daha önce hiç karşılaşmadığı kadar yoğun bir tempoda, birlikte çalıştık. (Bana dayandı zordur bilirim) Araya 1 aylık bir sakatlık dönemi girdi ama tedavisine de aynı özveriyle devam etti. Ve sonunda, 4.500 sporcunun katıldığı uluslararası HYROX İstanbul organizasyonunda parkuru sağlıklı bir şekilde tamamlayan İpek Filiz Yazıcı’ya bir alkış. Seninle gurur duyuyorum. Kadınlarımız; her koşulda güçlü, zeki, kendine güvenen ve mücadeleden vazgeçmeyen bireyler olduğu sürece biz erkeklerin sırtı yere gelmez. Ne mutlu ki aynı yolu birlikte yürüyoruz.'' notunu düştü.

UFUK BAYDEMİR'İN YORUMU OLAY OLDU

Paylaşımın ardından Ufuk Baydemir, sosyal medyada yayımlanan bir videonun altına, "Attan inip eşeğe binen ex için de bir video gelir mi?" yorumunu yaptı. Söz konusu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından İpek Filiz Yazıcı ve yeni ilişkisine gönderme olarak yorumlanırken Baydemir'den yorumunun kime yönelik olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Ufuk Baydemir'in paylaşımı birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar yorumu sert bir dille eleştirirken, "Ne seviyesiz yorum", "Tam içine sindirememiş erkek yorumu" ve "Adam çirkinliğin resmini çizdi" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Baydemir ise yaşanan tartışmalarla ilgili henüz yeni bir açıklama yapmadı.