Tiyatro sanatçısı Necla Uygur için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende bulunan İpek Tanrıyar ise tercih ettiği kıyafet nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Tanrıyar, gündem olan görüntülere açıklık getirdi.

“GÖMLEĞİM NORMALDE YAKASINA KADAR KAPALIYDI”

Cenazede göğüs dekoltesi nedeniyle eleştirilen İpek Tanrıyar, gömleğinin normalde yakasına kadar kapalı olduğunu, iki düğmesinin ise farkında olmadan açıldığını söyledi.

Yaşanan acı nedeniyle o an kıyafetindeki ayrıntıyı fark edemediğini belirten Tanrıyar, çevresindekilerin de kendisini uyarmadığını ifade etti.

BEYLİKDÜZÜ'NDEN MOTOSİKLETLE YOLA ÇIKTI

Cenazeye yetişmek ve aileyi acılı gününde yalnız bırakmamak için Beylikdüzü'nden motosikletle yola çıktığını anlatan Tanrıyar, düğmelerin yolculuk sırasında açılmış olabileceğini dile getirdi.

Böyle bir günde kıyafetinin konuşulmasından üzüntü duyduğunu belirten Tanrıyar, yaşananların bilinçli bir tercih olmadığını vurguladı.

“SAYGISIZLIK ETMEK İSTESEYDİM BAŞIMI ÖRTMEZDİM”

İpek Tanrıyar, hakkındaki eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

“Keşke biri beni uyarsaydı, hemen düzeltirdim. Bu bilinçli bir tercih değildi. Saygısızlık etmek isteseydim cenazede başımı örtmezdim.”