Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, çıkardığı son telefon modeli olan Iphone 16'yı dünyanın birçok bölgesinde satışa sunarken, ülkelerin uyguladığı vergi politikaları telefonunun sabit bir fiyatının olmamasına neden oluyor.



Pro ve Pro Max modelleri kapsam dışı bırakılarak yapılan incelemede, Iphone 16'nın en yüksek fiyattan satışa sunulduğu ülkeler listelendi.



TÜRKİYE DÜNYADA İLK SIRADA



Iphone 16 modelinin satış bedelinin dolar kuruna dönüştürülmesiyle elde edilen sıralamaya göre Türkiye, 1321 dolarlık bedel ile dünyada ilk sırada yer alıyor.



Iphone 16 modelinin en yüksek fiyattan satışa sunulduğu 5 ülke şu şekilde



1) Türkiye - 1321$

2) Brezilya - 1013$

3) Norveç - 809$

4) İsveç - 793$

5) Finlandiya - 781$