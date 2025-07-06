Apple’ın her yıl eylül ayında gerçekleştirdiği geleneksel tanıtım etkinliğinde bu yıl iPhone 17 serisinin sahneye çıkması bekleniyor. Şirketin, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri arasında daha belirgin farklara yer vereceği öngörülüyor.

Serinin en üst modeli olan iPhone 17 Pro Max’in, selefi iPhone 16 Pro Max’e kıyasla yaklaşık yüzde 5 oranında daha kalın olacağı iddia ediliyor. Bu değişikliğin, cihazın batarya kapasitesinin artırılması amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor. Ortaya çıkan son söylentilere göre, iPhone 17 Pro Max'in batarya kapasitesi 4.676 mAh’den 5.000 mAh seviyesine çıkarılacak.

KAMERADA FARK BEKLENMİYOR

Bu bilgileri, Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da 1,5 milyondan fazla takipçiye sahip “Ice Universe” adlı hesap paylaştı. Daha önce de Apple ürünlerine ilişkin doğru tahminlerde bulunan hesap, kalınlık artışının batarya iyileştirmesine işaret ettiğini belirtti.

Geçmişte bazı kamera yenilikleri ilk olarak Pro Max modellerinde görülse de bu yıl Pro ve Pro Max arasında kamera donanımı açısından önemli bir fark beklenmiyor. Her iki modelin de yükseltilmiş 24 megapiksel ön kamera ve üç adet 48 megapiksel arka kamerayla geleceği ifade ediliyor.

FİYETI BELLİ OLDU

Türkiye’de hâlihazırda iPhone 16'nın başlangıç fiyatı 69.999 TL, iPhone 16 Pro Max 1 TB modelinin fiyatı ise 131.999 TL seviyesinde. Yeni serinin ise artan üretim maliyetleri ve döviz kuru etkisiyle daha yüksek fiyatlardan satışa sunulması bekleniyor.

iPhone 17 serisinin en düşük modelinin yaklaşık 80 bin TL, en pahalı modelinin ise 150 bin TL’ye yaklaşabileceği tahmin ediliyor.