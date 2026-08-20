Planlanan değişikliğe göre üst segment modeller olan iPhone 18 Pro, Pro Max ve şirket tarihinin ilk katlanabilir telefonu "iPhone Ultra" modelinin 2026 sonbaharında düzenlenecek etkinlikte sergilenmesi bekleniyor. Pro modellerinin küçülen Dynamic Island, değişken diyaframlı yeni kamera sistemleri ve 2 nanometre A20 çipiyle geleceği belirtilirken, kapalı halde 5,5 inç, açıldığında ise 7,8 inç ekran sunacağı iddia edilen katlanabilir iPhone'da Touch ID teknolojisinin kullanılacağı öngörülüyor.

Artan DRAM ve bileşen maliyetleri nedeniyle Pro modellerinde 100 ila 300 dolar arasında bir fiyat artışı yaşanabileceği, katlanabilir modelin ise 2.000 ile 2.500 dolar bandında çıkabileceği ifade ediliyor.

STANDART 18 MODELLERİN TARİHİ ERTELENDİ

Standart iPhone 18, iPhone 18e ve ikinci nesil iPhone Air modellerinin ise lansmanı 2027 ilkbaharına ertelendi.

A20 çip, gelişmiş RAM kapasitesi ve yeni C2 modem ile güçlendirilecek standart modellerde Apple'ın maliyetleri dengelemek adına ekran teknolojilerinde bazı tasarruflara gidebileceği konuşuluyor.

Öte yandan analistler, 2027 sonbaharında iPhone’un 20. yılına özel çok daha üst segment yeni bir modelin de tanıtabileceğine dikkat çekiyor.