Teknoloji devi Apple’ın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ve dudak uçuklatan fiyatlarıyla gündemden düşmeyen yeni amiral gemisi serisi iPhone 18 Pro, bu kez ciddi bir üretim kusuru iddiası ortaya çıktı. Türkiye piyasasında ve küresel pazarda rekor fiyatlarla satışa sunulan cihazları satın alan kullanıcılar, henüz haftalar geçmeden telefonlarında garip bir renk bozulması olduğunu belirtti. Peş peşe yapılan şikayetlerin ardından, binlerce sterlin ödeyen tüketiciler para iadesi talebiyle Apple'ın kapısını çalmaya başladı.

KUTUDAN ÇIKTIĞI ANDA RENK DEĞİŞTİRİYOR İDDİASI

Sosyal medya platformu Reddit ve çeşitli teknoloji forumlarında çığ gibi büyüyen paylaşımlara göre, sorun özellikle arka kamera lenslerinin etrafındaki alanda görüldü. Cihazı kutusundan yeni çıkaran veya birkaç gün kullanan tüketiciler, üçlü kamera kurulumunun çevresinde leke ve pembeleşmeyi andıran renk solmaları tespit etti. Herhangi bir yağ, kir veya çizik bulunmadığını, cihazı hassasça temizlemelerine rağmen renk bozulmasının kesinlikle geçmediğini belirten kullanıcılar duruma sert tepki gösterdi. Hatta bazı alıcılar, cihazın kargodan çıktığı ilk anda bu renksizleşmeyle geldiğini iddia etti.

ÖZELLİKLE BU İKİ RENKTE ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan renk kaybı krizinin belirli renk seçeneklerinde olduğu belirlendi. Kullanıcı geri bildirimlerine göre krizden en çok Bordo (Burgundy) ve Siyah renkli modeller etkilendiği iddia edildi. Diğer yandan "Buz Mavisi" ve "Gümüş" renk seçeneklerinde benzer bir renksizleşme problemine rastlanmadı. Sektörün önde gelen analiz mecralarından AppleInsider, bu durumun cihaz alüminyumunun renklendirilmesinde kullanılan elektrolitik banyo ve anodizasyon (anotlama) sürecindeki bir teknik aksaklıktan kaynaklanabileceğine dikkat çekti.

TÜKETİCİLER İADE İÇİN APPLE’A KOŞUYOR

Temizleme çabaları sonuçsuz kalan ve cihazın üzerindeki renk değişiminin kalıcı olduğunu anlayan binlerce kullanıcı, ayıplı mal kapsamında iade süreçlerini başlattı. Telefonu Apple’a geri gönderdiğini belirten bir müşteri durumu "tam bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirirken, henüz resmi bir açıklama yapmayan teknoloji devinin nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.