Android akıllı telefon üreticileri, değişken diyaframlı kamera teknolojisini ve dört taraftan kavisli (quad-curved) çerçevesiz ekran tasarımlarını yeni nesil amiral gemisi modellerine taşımaya hazırlanıyor.

iPhone 18 Pro serisindeki donanımsal gelişmelerin ardından harekete geçen özellikle Çinli teknoloji devleri, mobil fotoğrafçılık ve ekran mimarisinde yeni bir rekabet dönemi başlatmayı hedefliyor.

Sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre Çinli markalar, ışığı ve alan derinliğini mekanik bıçaklarla kontrol eden değişken diyaframlı lens sistemlerini devasa 200MP sensörlerle entegre etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Geçmişte Samsung Galaxy S9 ve S10 serilerinin yanı sıra Xiaomi, Huawei ve Sony modellerinde de benzer mantıkla kullanılan bu donanım, modern 200MP sensörlerle birleştirilerek mobil fotoğrafçılıkta esneklik ve yüksek detay kalitesi sunmayı amaçlıyor.

EKRAN TASARIMI DA DEĞİŞİYOR

Donanım hamlelerinin yanı sıra, tam anlamıyla çerçevesiz bir görsel deneyim sunan quad-curved ekran tasarımlarının da Android ekosisteminde yeniden popüler hale gelmesi bekleniyor.

Sektör analizleri, mekanik kamera bileşenleri ve gelişmiş kavisli ekran teknolojilerinin entegrasyonuyla önümüzdeki dönemde Android amiral gemisi modellerinde tasarım anlayışının önemli ölçüde kabuk değiştireceğine işaret ediyor.