Apple’ın önümüzdeki sonbahar döneminde tanıtması beklenen yeni amiral gemisi serisi iPhone 18 için geri sayım sürerken, lüks akıllı telefon modifikasyonlarıyla tanınan dünyaca ünlü Caviar markası ezber bozan bir hamleye imza attı.

Şirket, henüz resmi olarak duyurulmayan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini temel alan, tamamen nadide malzemelerle işlenmiş “Royal Colors” (Kraliyet Renkleri) koleksiyonunu şimdiden ön siparişe açtı.

Sınırlı sayıda üretilecek olan bu tasarımlar; Apple’ın en yeni teknolojilerini titanyum, 24 ayar altın ve karbon fiber gibi birinci sınıf materyallerle bir araya getirerek lüksü yeniden yarattı.

Fiyatlar el yakıyor, sadece 99 adet üretilecek

Tamamen el işçiliğiyle özelleştirilen koleksiyondaki modellerin başlangıç fiyatı 8.340 dolar olarak belirlenirken, serinin en üst modelinde fiyat etiketi 10.130 dolara kadar tırmanıyor.

Koleksiyonda yer alan her bir model, tüm dünyada sadece 99 adetle sınırlandırıldı. Her cihazın üzerinde kendine ait bir üretim numarası yer alıyor.

Cihazların gövdesinde havacılık standartlarında titanyum, 24 ayar altın kaplama, özel kompozit yeşil yeşim taşı ve şasi mukavemetini artıran dövme karbon (forged carbon) kullanıldı.

Royal Colors koleksiyonunda öne çıkan 3 model

Caviar mühendisleri, Royal Colors serisini hazırlarken farklı zevklere hitap eden üç temel tasarım konsepti üzerinde yoğunlaştı:

Gold Emerald (Altın Zümrüt)

Koleksiyonun en asil parçası olan Gold Emerald, yeşil ve altının uyumunu bir araya getirdi. Cihazın arka panelinde, doğada nadir bulunan kompozit yeşil yeşim taşı tercih edildi. Bu doku, 24 ayar altın kaplamayla zenginleştirilen titanyum çerçeveler ve saf altın Caviar logosuyla tamamlanıyor.

Carbon Bullet (Karbon Mermi)

Daha sportif ve güçlü bir görünüm arayanlar için tasarlanan Carbon Bullet, otomotiv ve havacılık sektörünün gözdesi olan dövme karbon malzemeden üretildi.

Kendine has asimetrik desenlere sahip bu gövde, saten bitişli siyah titanyum elementlerle desteklenerek çizilmelere karşı ekstrem bir dayanıklılık sunuyor.

Dark Titanium (Koyu Titanyum)

Sadeliğin gücüne inananlar için geliştirilen Dark Titanium, tamamen siyah renk tonlarının hakim olduğu bir mimariye sahip. Cihaza uygulanan özel PVD kaplama teknolojisi, titanyum malzemenin koyu ve mat bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

iPhone 18 Pro Serisi Beklenen Özellikleri

Caviar cihazı ne kadar lüks bir kabukla sarsa da, telefonun kalbinde Apple’ın gelecekteki en güçlü donanım bileşenleri yer alacak.

Sektör kaynaklarından gelen güçlü sızıntılara göre yeni serinin teknik özellikleri şöyle:

iPhone 18 Pro (Beklenen)

Ekran Boyutu: 6.3 inç Super Retina XDR OLED

İşlemci: Apple A20 (2nm TSMC üretim mimarisi)

Ana Kamera: 48 MP (Gelişmiş Büyük Sensör)

Yenileme Hızı: 120Hz ProMotion

iPhone 18 Pro Max (Beklenen)

Ekran Boyutu: 6.9 inç Super Retina XDR OLED

İşlemci: Apple A20 (2nm TSMC üretim mimarisi)

Ana Kamera: 48 MP (Gelişmiş Büyük Sensör)

Yenileme Hızı: 120Hz ProMotion

SMC'nin gelişmiş 2 nanometre (2nm) üretim mimarisinden çıkacak olan yeni Apple A20 işlemcisi, sadece saf performans artışı sunmakla kalmayacak; yapay zeka operasyonlarında ve enerji verimliliğinde de devrim yaratacak.

Caviar, ön sipariş veren elit müşterilerine, Apple’ın resmi lansmanının hemen ardından cihazları temin ederek modifikasyon sürecini dünyada ilk tamamlayan marka olmayı taahhüt ediyor.