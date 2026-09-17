Apple'ın 9 Eylül'de Kaliforniya'da tanıttığı ve tüm dünyada büyük ilgi gören iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri, yarın Türkiye'de satışa sunulacak. Ön siparişlerin 12 Eylül'de başladığı yeni nesil iPhone'ların Türkiye fiyatları da belli oldu.

TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI

Geçen yıla göre 100 dolarlık artışla ABD'de 1 bin 199 dolar ve 1 bin 299 dolarlık başlangıç fiyatıyla tanıtılan iPhone 18 Pro serisinin Türkiye fiyatları ise şöyle:

iPhone 18 Pro: 256 GB 137 bin 999 TL, 512 GB 154 bin 999 TL, 1 TB 188 bin 999 TL, 2 TB 243 bin 999 TL

iPhone 18 Pro Max: 256 GB 149 bin 999 TL, 512 GB 166 bin 999 TL, 1 TB 200 bin 999 TL, 2 TB 255 bin 999 TL

Seri, siyah, gümüş, buzul ve yeni bordo renk seçenekleriyle vitrine çıkacak.

ONARIM ÜCRETLERİ REKOR KIRDI

Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, iPhone 18 Pro'nun ekran onarımı 18 bin 639 lira, Pro Max'te ise 21 bin 519 lira. Hem ekran hem arka cam hasarında ise onarım ücretleri sırasıyla 23 bin 89 lira ve 26 bin 139 liraya ulaşıyor.

Servis ücretlerinin en çarpıcı kalemi ise "diğer hasar" kategorisi: iPhone 18 Pro için 89 bin 139 lira, iPhone 18 Pro Max için ise 97 bin 649 lira.

Önceki nesil iPhone 17 serisinde ekran değişimi 17 bin 749 lira ile 18 bin 639 lira arasında, Pro Max'te ise 20 bin 499 lira ile 21 bin 519 lira arasında değişiyordu. Pil değişimleri 5 bin 559 liradan 6 bin 769 liraya kadar çıkarken, arka cam hasarı onarımı ortalama 8 bin 350 lira ile 8 bin 979 lira arasında seyrediyordu.

TASARIM, KAMERA VE PERFORMANSTA YENİLİKLER

iPhone 18 Pro serisi, 2 nanometre mimarili A20 Pro işlemciyle geliyor. Yeni işlemci, bir önceki nesle göre yüzde 50 daha yüksek bellek bant genişliği ve yüzde 40'a varan hız artışı sunan yedi çekirdekli yeni grafik birimi içeriyor. Artan performansı dengelemek için buhar odalı soğutma sisteminin yüzey alanı üç kat artırıldı.

Kamera tarafında ise altı fiziksel kanatlı, değişken diyaframlı 48 megapiksel ana kamera öne çıkıyor. Ortamdaki ışığa ve alan derinliğine göre otomatik ayarlanan diyafram, kullanıcıların manuel kontrolüne de açık. 4K Dolby Vision HDR hızlandırılmış video kaydı ve Apple Reference Image özelliği, çekilen fotoğrafların düzenlenip düzenlenmediğini kanıtlayan düzenlenemez bir referans oluşturuyor.

BAĞLANTI, BATARYA VE YENİ İŞLETİM SİSTEMİ

iPhone 18 Pro serisi, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğinin yanı sıra Apple'ın kendi geliştirdiği C2 hücresel modemiyle geliyor. Şirketin verilerine göre yalnızca eSIM kullanımında iPhone 18 Pro 36 saate, Pro Max ise 45 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.

iPhone 18 Pro, kablolu olarak yaklaşık 15 dakikada, kablosuz olarak ise 30 dakikada yüzde 50 şarj oluyor. Kutudan yeni iOS 27 işletim sistemiyle çıkacak olan modeller, Apple Intelligence destekli yeni Siri AI asistanını da içeriyor. Dynamic Island alanı ise küçültülerek optimize edildi; aynı anda üç farklı canlı etkinliği gösterebiliyor.