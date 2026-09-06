Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına az kala, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve şirketin ilk katlanabilir telefonu için fiyat sızıntısı ortaya çıktı. Vodafone Mısır'ın internet sitesinde kısa süre görünen bu bilgiler, Apple'ın Pro serisinde zam yapabileceğine ve katlanabilir modelin serinin en pahalı cihazı olacağına işaret ediyor.

Henüz resmi adı kesinleşmeyen katlanabilir telefonun iPhone Ultra olarak anılması bekleniyor. Vodafone Egypt sitesinde 155.750 Mısır lirası ile listelenen cihazın sayfası daha sonra kaldırıldı. Ülkeler arası vergi ve fiyatlandırma farklılıkları nedeniyle bu rakamı doğrudan dolara çevirmek yanıltıcı olabilir. Bunun yerine aynı pazardaki mevcut modellerle karşılaştırma yapmak daha anlamlı.

Vodafone Egypt'ta 256 GB depolama alanına sahip iPhone 17 Pro Max'in fiyatı 94.400 Mısır lirası seviyesinde. Buna göre iPhone Ultra'nın fiyatı yaklaşık yüzde 65 daha yüksek. iPhone 17 Pro Max'in ABD'deki başlangıç fiyatı 1.200 dolar olduğundan, aynı oran üzerinden yapılan hesaplama iPhone Ultra'nın yaklaşık 1.980 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyabileceğini gösteriyor. Apple'ın cihazı 1.999 veya 2.000 dolar seviyesinde konumlandırması ihtimaller arasında.

Böyle bir fiyat, cihazı Samsung Galaxy Z Fold8 ile doğrudan rekabet edecek bir seviyeye taşıyacak. Galaxy Z Fold8'in ABD başlangıç fiyatı 1.900 dolar olarak belirlenmişti. Apple'ın geleneksel Pro modellerinde ise artışın çok daha sınırlı olması bekleniyor.

Vodafone Egypt sızıntısında iPhone 18 Pro için 98.000 Mısır lirası, iPhone 18 Pro Max için ise 105.000 Mısır lirası fiyatları yer aldı. Karşılaştırma açısından Vodafone Egypt'ta 256 GB iPhone 17 Pro 88.800 Mısır lirası, iPhone 17 Pro Max ise 94.400 Mısır lirası fiyatla listeleniyor.

Bu rakamlar, iPhone 18 Pro'da yaklaşık yüzde 10, Pro Max'te ise yaklaşık yüzde 11 fiyat artışına işaret ediyor. ABD fiyatları üzerinden yüzde 10'luk artış varsayıldığında iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatının yaklaşık 1.210 dolar, iPhone 18 Pro Max'in ise 1.320 dolar seviyesine çıkması beklenebilir.

Apple'ın yeni iPhone modellerini 9 Eylül Çarşamba günü tanıtması bekleniyor. İddialara göre ön siparişler ise etkinlikten iki gün sonra, 11 Eylül Cuma günü başlayacak. Şirketin ilk katlanabilir iPhone'u ile birlikte iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin fiyatları da etkinlikte kesinleşecek.