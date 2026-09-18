Teknoloji devi Apple, 2027 yılının ilk çeyreğinden itibaren geçerli olmak üzere en önemli bileşen tedarikçilerinden Samsung ile yeni bir mali anlaşmaya vardı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Apple, önümüzdeki dönemde cihazlarında kullanacağı RAM ve depolama birimleri için tedarikçisine çok daha yüksek ödemeler yapmayı kabul etti.

Küresel çip pazarındaki dalgalanmaların bir sonucu olarak gerçekleşen bu maliyet artışının, doğrudan gelecekteki iPhone ve diğer Apple cihazlarının satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.

ÇİPLER YÜZDE 40 ORANINDA ARTABİLİR

Gelişen yapay zeka pazarında şirketlerin devasa veri merkezleri kurmak üzere başlattığı çip yarışı, küresel çapta ciddi bir bellek kıtlığına yol açtı. Yaşanan bu yoğun talep patlaması nedeniyle Apple, DRAM birimi başına yaklaşık 2 dolar, NAND depolama birimi başına ise 0,33 dolar ek ödeme yapacak.

Bu yeni rakamlar, önceki dönem maliyetleriyle kıyaslandığında bellek çiplerinde yüzde 30 ila yüzde 40 arasında oldukça yüksek bir fiyat artışına işaret ediyor.

BU ARTIŞ MODELLERE YANSIYACAK

Tedarik zincirindeki maliyet baskısını uzun süredir ürün marjlarına yansıtmak zorunda kalan teknoloji devi, Mac, iPad, Apple TV ve Vision Pro gibi geniş bir ürün yelpazesinde halihazırda 100 ila 300 dolar arasında değişen zamlara gitmişti.

Benzer şekilde iPhone 18 Pro modellerinin başlangıç fiyatları da bir önceki seriye kıyasla daha yüksek seviyelerden pazara sunulmuştu. 2027 başında yürürlüğe girecek bu yeni bellek zamlarının tüketiciye ne oranda yansıtılacağı henüz netleşmese de, şirketin fiyat artışlarını kaçınılmaz görerek ürün etiketlerini yeniden yukarı yönlü güncellemesi kuvvetli bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.