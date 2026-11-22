Apple'ın yeni ince telefonu iPhone Air 2'ye ait olduğu belirtilen maket görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, ilk iPhone Air'deki tek kameranın yerini hap şeklindeki bir platforma yan yana yerleştirilmiş iki kameranın aldığı görülüyor.

Sızıntıda standart iPhone 18'e ait olduğu belirtilen bir maket de bulunuyor. Her iki modelin 2027 ilkbaharında tanıtılması beklenirken Apple tarafından doğrulanmış bir tasarım veya teknik özellik bulunmuyor.

İKİNCİ KAMERA İÇİN 48 MEGAPİKSEL İDDİASI

Önceki sızıntılarda iPhone Air 2'nin ikinci kamerasının 48 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açı sensörü olacağı öne sürülmüştü. Bu iddiaya göre mevcut modeldeki 48 megapiksel ana kameraya, daha geniş açılı çekimler yapabilen ikinci bir sensör eklenebilir.

Standart iPhone 18 maketinde ise önceki nesle kıyasla belirgin bir tasarım değişikliği görünmüyor. Görüntüler, iPhone 17'deki dikey kamera düzeninin korunacağına işaret ediyor.

5,2 MİLİMETRELİK GÖVDE BEKLENTİSİ

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone Air 2'nin 6,55 inç OLED ekran ve 120 Hz yenileme hızıyla gelmesi bekleniyor. Daha küçük bir Dynamic Island tasarımı da iddialar arasında.

İşlemci tarafında Apple'ın A20 serisi yongalarının kullanılması beklenirken telefonun önceki nesle göre daha büyük bir batarya taşıyacağı öne sürülüyor. Bu değişikliklere rağmen gövde kalınlığının 5,2 milimetre olacağı iddia ediliyor.

Son raporlara göre iPhone Air 2 ve standart iPhone 18'in ekran üretimi, mart ayındaki tanıtım takvimine uygun biçimde planlanmış durumda. Ancak tanıtım takvimi dahil bu bilgiler henüz Apple tarafından doğrulanmış değil.