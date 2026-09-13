Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 65'ten fazla ülkede ön siparişleri 12 Eylül'de başlayan ve 18 Eylül'de satışı planlanan yeni iPhone modelleri, fahiş fiyatlarıyla teknolojiye erişimi her geçen gün zorlaştırıyor.

Türkiye'de başlangıç fiyatı 256 GB modelinde 137 bin 999 TL olan, 2 TB'lik en üst segmentte ise 255 bin 999 TL'ye ulaşan rakamlar karşısında bankalar, tüketicilere mobil uygulamalar üzerinden 12 ve 24 ay vadeli kiralama paketleri teklif etmeye başladı.

SATIN ALMAKTAN DAHA MALİYETLİ BİR KULLANIM MODELİ

Tüketicinin mülkiyet edinmesini engellemesine rağmen bankaların kiralama sözleşmelerinde çıkardığı faturanın büyüklüğü dikkat çekiyor.

Sistemde müşteri istediği modeli seçip kredi puanı incelemesinden geçtikten sonra sözleşmeye onay veriyor. Ancak belirlenen finansal tablolar ağır bir borç yükünü beraberinde getiriyor.

Satış fiyatı 149 bin 999 TL olan iPhone Pro Max 256 GB modeli 24 ay kiralandığında kullanıcıdan aylık 7 bin 150 TL talep ediliyor.

Böylece 2 yılın sonunda bankaya toplam 171 bin 600 TL ödenmiş oluyor. 2 TB'lik üst modelde ise aylık kiralama bedeli 13 bin lira civarına yükseliyor.



(*apple.com.tr'de yer alan sipariş fiyatı)

YÜKSEK PEŞİNAT BASKISI VE KISITLI KULLANIM HAKLARI

Bankaların sunduğu ödeme planları peşinat ş-artlarıyla tüketicinin üzerindeki finansal baskıyı artırıyor. 256 GB iPhone Pro Max modeli için 24 aylık sabit ödemenin yanı sıra; 22 bin 612 lira ilk ödemeyle 23 ay 6 bin 110 lira, 37 bin 687 lira ilk ödemeyle 23 ay 5 bin lira ya da 52 bin 762 lira ilk ödemeyle 23 ay 4 bin lira ödeme seçenekleri zorunlu kılınıyor.

Hatta 124 bin lira tutarında tek ödemeyle dahi cihaz sadece 24 aylığına kiralanabiliyor. Üstelik toplamda satış bedelinin üzerinde ödeme yapan kullanıcı, süre bitiminde cihazdaki tüm kişisel verilerini silerek telefonu bankaya teslim etmek zorunda kalıyor ve kiralama dönemi boyunca sadece 4 kez onarım hakkıyla sınırlandırılıyor.