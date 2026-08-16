Vatandaşın çarşıda, pazarda her gün hissettiği hayat pahalılığı, uluslararası dev finans kuruluşlarının raporlarıyla da tescillendi. Deutsche Bank analistleri Jim Reid ve Galina Pozdnyakova tarafından hazırlanan küresel fiyat araştırması, Türkiye’de kur krizi ve vergi yükünün tüketici üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Teknoloji devi Apple’ın dünyanın her yerinde tamamen aynı standartta aldığı cihazlar, ülkelerin uyguladığı vergi ve kur politikalarını kullanmak için adeta bir terazi görevi görüyor. Bu terazide en ağır yük yine Türk vatandaşının omuzlarında çıktı. Rapor kapsamındaki 41 ekonomi arasında Türkiye, iPhone’un en pahalı satıldığı ülke oldu.

TELEFON DEĞİL SERVET!

Apple’ın dünyanın her yerinde aynı standartta ürettiği iPhone, ülkelerin kur ve vergi politikalarının tüketiciye yansımasını gösteren önemli bir ölçü haline geldi. Rapora göre iPhone 17 Pro’nun (256 GB) Türkiye’deki satış fiyatı 2 bin 592 dolar. ABD’de ise aynı telefon 1.181 dolara satılıyor. Böylece Türkiye’deki tüketici, ABD’dekinin iki katından fazla ödeme yapıyor. Türkiye’yi 2.260 dolarla Brezilya ve 1.872 dolarla Mısır izliyor.

Parası dolar karşısında değer kaybeden ülkelerin aksine Japonya ise zayıf yen ve vergi avantajları sayesinde 1.121 dolarlık fiyatla dikkat çekiyor. Japonya’da aynı iPhone, ABD’den bile daha

ucuza alınabiliyor.

Pandemi sonrası ekonomik şokları ve fiyat artışlarını ölçmek amacıyla 2019 sonunu baz alan kümülatif enflasyon verileri Türkiye’nin dünyadan koptuğunu gösteriyor. Arjantin, yüzde 3.910’luk kümülatif enflasyonla açık ara ilk sırada yer alırken, Türkiye yüzde 829’luk artışla ikinci oldu. Böylece Türkiye’de tüketici fiyatları 2019 sonundan bu yana yaklaşık 9 katına çıktı. Türkiye’yi yüzde 174 ile Mısır, yüzde 62 ile Macaristan ve yüzde 57 ile Rusya takip etti.

Araba sahibi olmak lüksün ötesinde

Raporda yer alan Volkswagen Golf 1.5 (veya muadili yeni bir binek araç) fiyat karşılaştırmaları, İstanbul'daki barınma ve yaşam krizinin ulaştırma sektöründe de fahiş seviyelere ulaştığını kanıtlıyor. İstanbul, yeni bir Volkswagen Golf 1.5'in fiyatı açısından da 69 küresel şehir arasında dördüncü sırada yer alıyor ve fiyatı 49 bin 121 dolar. Bu rakam, New York'takinden yaklaşık yüzde 39 daha yüksek ve sadece Singapur, Tel Aviv ve Kopenhag'ın gerisinde kalıyor.