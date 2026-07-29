Apple, yüksek cihaz fiyatları ve tüketicilerin ürün yenileme sürelerinin uzaması üzerine ABD pazarında kiralama seçeneğini devreye aldı. Sistem; mağazalar, resmi web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla erişime açıldı.

Eski yükseltme programının yerini alan bu uygulama ile birlikte kiralama kapsamı akıllı telefonların yanı sıra bilgisayar ve tablet kategorilerine de genişletildi.

ÜRÜN TÜRÜNE GÖRE KİRALAMA SÜRELERİ DEĞİŞİYOR

Sistemde yer alan cihaz gruplarına göre belirlenen kiralama vadeleri şu şekildedir:

iPhone ve Apple Watch: 12 - 24 ay

Mac ve iPad: 24 - 36 ay

KİRALAMA KAPSAMINDAKİ CİHAZLAR

Program dahilinde kiralanabilecek ve kapsam dışında tutulan modeller listede belirtilmiştir:

Kiralanabilen Modeller: iPhone 17 serisi, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio, iPad Air, iPad Pro ve iPad mini.

Kapsam Dışı Bırakılanlar: iPhone 16, MacBook Neo, giriş seviyesi iPad ve Apple Watch SE.

AYLIK BAŞLANGIÇ ÜCRETLERİ VE PAZAR VERİLERİ

Apple’ın web sitesinde paylaşılan bilgilere göre, başlangıç seviyesindeki iPhone kiralama bedeli aylık 17,99 dolar olarak belirlendi. Önceki programda minimum aylık ödeme tutarı 42 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Reviews.org tarafından yapılan araştırmaya göre ABD’de ortalama bir tüketici akıllı telefonunu 22 ay boyunca kullanıyor. Yeni model, tüketicilerin cihaz tutma sürelerinin uzadığı bu pazar şartlarına paralel olarak tek seferlik yüksek harcama yerine aylık ödeme seçeneği sunuyor.

MALİYET ARTIŞLARI VE FİYAT BEKLENTİLERİ

Geçtiğimiz ay bellek tedarik maliyetlerindeki artış nedeniyle bazı Mac ve iPad modellerinde fiyat ayarlamasına gidilmişti. Analiz firması TechInsights yetkilisi Mike Howard, yeni nesil telefon fiyatlarının 1.500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Kiralama uygulamasının, yeni ürün lansmanları öncesinde artan maliyet baskısını tüketici tarafında esnetmek amacıyla planlandığı ifade ediliyor.