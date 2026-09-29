Apple’ın işletim sisteminde zaman zaman karşılaşılan ilginç arayüz hatalarına bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medyada yayılan yeni bir hataya göre, iPhone ekranının üst köşelerinde yer alan saat simgesi ile şarj (pil) göstergesinden aynı anda tutularak aşağı doğru kaydırma yapıldığında cihaz kilitleniyor veya sistemi yeniden başlatma/kilit ekranına atma tepkisi veriyor.

HATA NASIL GERÇEKLEŞİYOR VE CİHAZI NASIL ETKİLİYOR?

Paylaşılan test videolarında ve kullanıcı deneyimlerinde açıkça görüldüğü üzere, günlük kullanım sırasında yanlışlıkla yapılabilecek basit bir jest (dokunma hareketi) sistemi kilitliyor.

Çift Dokunma Hareketi: Kullanıcı, sol üst köşedeki saat ve sağ üst köşedeki batarya simgesine iki parmağıyla aynı anda bastırıp aşağı kaydırdığında, işletim sisteminin Denetim Merkezi ve Bildirim Merkezi çakışmaya başlıyor.

Arayüz Yanıt Vermiyor: Bu işlem sonrasında ekran bir anda takılıyor, dokunmatik tepkiler kesiliyor veya cihaz hızlıca kilit ekranına/güç kapatma menüsüne yönleniyor.

GÜNLÜK KULLANIMI ETKİLİYOR MU?

Özellikle tek elle kullanımda veya bildirim paneli ile denetim merkezini aynı anda açmaya çalışırken bu durum kullanıcıların karşısına sinir bozucu bir donma problemi olarak çıkıyor.

Arayüz yöneticisinin (SpringBoard) çökmesine neden olan bu tarz jest odaklı hatalar daha önceki iOS sürümlerinde de zaman zaman görülmüştü.

Apple'ın konuyu inceleyerek önümüzdeki günlerde yayınlayacağı küçük bir ara güncelleme (iOS x.x.1) ile bu yazılım çakışmasını gidermesi bekleniyor.

Uzmanlar, güncelleme gelene kadar cihazınızın kilitlenmesini ve çalışmalarınızın yarıda kalmasını istemiyorsanız, ekranın üst köşelerinden iki parmakla aynı anda aşağı kaydırma yapmaktan kaçınmanız öneriliyor.