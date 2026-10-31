The Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre Apple, 26 Ekim 2026'da iOS 27.2, iOS 26.7.2 ve iOS 18.7.11 güncellemelerini kullanıma sundu. Yeni sürümlerle toplamda 160'tan fazla güvenlik açığına ilişkin düzeltmeler yapıldı. Safari'nin internet sayfalarını görüntülemek için kullandığı WebKit altyapısı başta olmak üzere işletim sisteminin farklı bileşenlerindeki güvenlik sorunları giderildi.

CORUNA'YA KARŞI SAVUNMASIZ

Öte yandan İtalya merkezli dijital adli bilişim şirketinin araştırması, eski iOS sürümlerinde çalışan iPhone'ların Coruna adlı gelişmiş bir saldırı aracına karşı savunmasız kalabildiğini ortaya koydu.

WHATSAPP HESABINI SAHİBİNDEN HABERSİZ KULLANABİLİYORLAR

İncelenen vakalarda saldırganların, ele geçirdikleri WhatsApp hesapları üzerinden kullanıcıların rehberindeki kişilere para isteyen mesajlar gönderdiği belirlendi. Üstelik bu mesajların hesap sahibinin telefonunda görünmemesi, dolandırıcılığın fark edilmesini zorlaştırabiliyor.

Araştırmada Coruna'nın WhatsApp'ın cihaz eşleştirme sistemine müdahale ederek saldırganların başka bir cihazı hesaba bağlamasına imkân tanıdığı tespit edildi. Daha da dikkat çekici olan ise eklenen cihazın WhatsApp'taki "Bağlı Cihazlar" listesinden gizlenebilmesi.

Böylece kullanıcı, hesabını kontrol ettiğinde başka bir cihazın oturum açtığını fark edemeyebiliyor.

TEK BİR ZARARLI BAĞLANTI YETERLİ OLABİLİYOR

Google'ın Tehdit İstihbarat Grubu tarafından yayımlanan incelemeye göre Coruna, iOS 13.0 ile iOS 17.2.1 arasındaki sürümleri hedef alan 23 farklı güvenlik açığından yararlanabiliyor.

Saldırının dikkat çeken yönlerinden biri, bazı durumlarda kullanıcının telefonuna herhangi bir uygulama indirmesine gerek kalmaması. Kötü amaçlı hazırlanmış internet siteleri üzerinden cihazdaki güvenlik açıklarından yararlanılarak sisteme sızılabiliyor.

Apple da son güvenlik bülteninde, bazı eski iOS sürümlerindeki bir açığın belirli kişilere yönelik gelişmiş saldırılarda kullanılmış olabileceğine ilişkin raporlardan haberdar olduğunu açıkladı.

HANGİ IPHONE MODELLERİ ETKİLENİYOR?

Apple'ın yayımladığı güncellemeler farklı iPhone modellerini kapsıyor. iOS 27.2 ve iOS 26.7.2, iPhone 11 ve sonraki modeller için sunulurken iOS 18.7.11, iPhone XS, XS Max ve XR modellerine yönelik güvenlik düzeltmelerini içeriyor.

Kullanıcıların cihazlarında bulunan en güncel yazılım sürümünü kontrol etmesi gerekiyor. Bunun için Ayarlar bölümünden Genel, ardından Yazılım Güncelleme sekmesine girilerek yeni sürümler kontrol edilebiliyor.

WHATSAPP KULLANICILARI BU ÖNLEMLERİ ALMALI

Siber saldırılara karşı kullanıcıların yalnızca WhatsApp hesaplarını değil, telefonlarının işletim sistemlerini de koruması gerekiyor. İki adımlı doğrulamanın etkinleştirilmesi, uygulamaların güncel tutulması ve şüpheli bağlantılardan uzak durulması öneriliyor.

WhatsApp hesabında olağan dışı bir durum fark edenlerin yakın çevresini uyarması, şüpheli para taleplerini farklı bir iletişim kanalı üzerinden doğrulaması önem taşıyor.

Hesabının ele geçirildiğinden şüphelenen kullanıcılar, WhatsApp'ı yeniden doğrulamak için telefon numaralarını kaydedip SMS ile gelen altı haneli kodu girebiliyor. Ancak telefonun kendisine zararlı yazılım bulaşmışsa yalnızca hesabı yeniden açmak yeterli olmayabiliyor. Bu durumda cihazın temizlenmesi ve gerekli güvenlik işlemlerinin yapılması gerekiyor.