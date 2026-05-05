Apple Türkiye, ürün gamındaki iPhone 17 serisi ve AirPods modellerinin satış fiyatlarında yaklaşık %10 oranında artışa gitti. Yeni fiyat listesi bugünden itibaren resmi kanallar üzerinden yürürlüğe girdi.

İPHONE 17 SERİSİNDE YENİ FİYAT TABLOSU

Yapılan güncelleme ile birlikte iPhone 17 serisinin giriş ve üst segment modellerindeki fiyat değişimi şu şekilde gerçekleşti:

AİRPODS MODELLERİ DE ZAMLANDI

Fiyat artışı sadece telefonlarla sınırlı kalmadı; ses aksesuarları kategorisindeki AirPods modelleri de listeye eklendi. AirPods 4 modelinin fiyatı 7.999 TL’den 8.999 TL’ye yükselirken, AirPods Pro 3 modelinin yeni satış fiyatı 13.999 TL yerine 15.499 TL olarak belirlendi.

KUR ARTIŞI FİYATLARA YANSIDI

Söz konusu fiyat güncellemesinin, cihazların tanıtıldığı tarihten bu yana döviz kurlarında yaşanan yükselişle paralel olduğu görülüyor.

Eylül ayındaki ürün tanıtım döneminde 41,20 TL seviyelerinde olan dolar kurunun, güncel olarak 45,22 TL bandına çıkmasıyla Türk Lirası bazında yaklaşık %10'luk bir değer kaybı yaşanmıştı. Yapılan son zam oranıyla birlikte, ürün fiyatlarındaki artışın kurdaki bu değişimle örtüştüğü gözlemlendi.