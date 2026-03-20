Apple, iPhone kullanıcılarının uzun süredir şikayetçi olduğu kronik klavye sorununa çözüm getiren iOS 26.4 RC (Release Candidate) sürümünü geliştiriciler ve beta kullanıcıları için yayınladı.

Yeni Apple Music özellikleri, gelişmiş erişilebilirlik seçenekleri ve taze emojilerle birlikte gelen bu kritik güncelleme, özellikle hızlı yazı yazarken yaşanan karakter atlama hatasını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Kullanıcıların ekranda tuşa basılmış gibi görünmesine rağmen karakterlerin metne yansımamasıyla sonuçlanan bu hata, otomatik düzeltme sisteminin de işleyişini bozarak yazım hatalarının artmasına neden oluyordu.

KLAVYE PERFORMANSINDAKİ DÜŞÜŞ SON BULUYOR

Özellikle iOS 26 ana sürümüyle birlikte çok daha belirgin hale gelen ve sosyal medya platformlarında yoğun eleştirilere hedef olan klavye performansındaki düşüş, bu yeni ara yazılım paketiyle son buluyor.

Atlanan harfler nedeniyle kullanıcının yazmak istediği kelimeyi tahmin edemeyen yapay zeka destekli düzeltme motoru, iOS 26.4 ile birlikte yeniden stabilize ediliyor. Apple’ın resmi sürüm notlarında da teyit edilen bu iyileştirme, iPhone deneyimini doğrudan etkileyen yazılım pürüzlerini gidererek genel sistem akıcılığını bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.