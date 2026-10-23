Siber suçlular, iPhone kullanıcılarını hedef alan yeni nesil casus yazılım yöntemlerini devreye soktu. Siber güvenlik uzmanlarının incelemelerine göre, geçmişte çoğunlukla gazetecileri ve siyasetçileri hedef alan "sıfır tıklama" (zero-click) saldırıları, artık doğrudan finansal kazanç elde etmek amacıyla geniş kitlelere karşı kullanılıyor.

REKLAMLAR VE SÜRESİ DOLAN ALAN ADLARI KULLANILIYOR

Siber güvenlik şirketi iVerify tarafından paylaşılan veriler, bir finans kuruluşu çalışanının Instagram'da karşılaştığı bir reklam sonucunda cihazına casus yazılım bulaştığını gösteriyor.

Ekran üzerinde beliren reklam üzerinden otomatik çalışan kötü amaçlı kod, cihazdaki giriş bilgilerini ve kripto para cüzdanlarını tarayarak verileri ele geçirdi.

Report URI tarafından yürütülen araştırmada ise farklı bir yöntem öne çıktı. Saldırganların, daha önce meşru siteler tarafından kullanılan ancak kayıt süresi dolmuş yaklaşık 630 alan adını satın aldığı belirlendi. Bu alan adlarına ait kodların binlerce web sitesinin altyapısında aktif kalması nedeniyle, güvenlik açığı bulunan yaklaşık 8 bin siteyi ziyaret eden iPhone kullanıcılarının saldırıya açık hale geldiği ifade edildi.

SALDIRI MEKANİZMASI NASIL İŞLİYOR?

Her iki yöntem de kullanıcının herhangi bir bağlantıya tıklamasına veya dosya indirmesine ihtiyaç duymadan çalışıyor:

Sosyal Medya Yöntemi: Instagram üzerinden yürütülen saldırıda sistem, öncelikle cihazın iOS sürümünü denetliyor. Ardından ilgili sürüme uygun güvenlik açığını tespit ederek istismar kodunu çalıştırıyor.

Web Sitesi Altyapısı Yöntemi: İnternet sitelerinin canlı sohbet veya analiz gibi servislerinde kullanılan eski alan adları satın alınıyor. Bu adreslerden veri çekmeyi sürdüren siteler, kullanıcıları arka planda kötü amaçlı yazılım altyapısına yönlendiriyor.

GAZETECİLER VE MEDYA KURULUŞLARI DA HEDEF ALINDI

Sıfır tıklama saldırılarının kapsama alanı yalnızca finans odaklı bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmıyor.

Toronto Üniversitesi bünyesindeki Citizen Lab araştırmacıları, Al Jazeera haber ağına bağlı en az 45 cihazın hedefli reklamlar aracılığıyla yayılan benzer bir casus yazılım kampanyasına maruz kaldığını doğruladı.

Uzmanlar, kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen bu tür saldırılara karşı cihazların işletim sistemlerinin güncel tutulması gerektiğine dikkat çekiyor.