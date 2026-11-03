pple, iPhone modellerindeki yapay zeka özelliklerini tanıtma biçimi nedeniyle açılan 250 milyon dolarlık toplu davada uzlaşmayı kabul etti. Uzlaşma kapsamında belirli iPhone modellerini satın alan kullanıcılar 95 dolara kadar ödeme alabilecek. Başvuru süreci başladı.

Apple'ın yapay zeka reklamları davalık oldu

Davada Apple'ın, henüz kullanıma hazır olmayan yapay zeka özelliklerini iPhone 16'nın öne çıkan yenilikleri arasında göstererek tüketicileri yanılttığı öne sürüldü.

Şikayete göre şirket, Apple Intelligence kapsamında Siri'nin çok daha gelişmiş özelliklere kavuşacağını duyurdu. Kişisel asistanın karmaşık görevleri yerine getirebileceği yönündeki tanıtımlar, milyonlarca tüketicinin 2024 yılında iPhone 16 satın almasına veya mevcut telefonunu yenilemesine neden oldu.

Ancak Apple'ın Mart 2025'te tanıtılan bazı özelliklerin henüz hazır olmadığını kabul ettiği belirtildi. Bunun üzerine şirkete karşı dava açıldı.

Apple ise hakkındaki iddiaları reddederek herhangi bir yanlış veya yasa dışı davranışta bulunmadığını savundu. Taraflar, 250 milyon dolarlık uzlaşma üzerinde anlaşmaya vardı.

Hangi iPhone sahipleri ödeme alabilecek?

Uzlaşmadan yararlanabilmek için belirli modellerden birini, 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında satın almış olmak gerekiyor.

Ödeme kapsamına alınan modeller şöyle:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Bununla birlikte satın alımın ABD'de yaşayan bir tüketici tarafından ABD sınırları içinde yapılmış olması şartı bulunuyor. Yalnızca telefonu kişisel veya ticari kullanım amacıyla satın alan ilk sahipler başvuru yapabiliyor. Yeniden satış amacıyla alınan cihazlar kapsam dışında tutuluyor.

Her cihaz için 25 dolar, toplamda 95 dolara kadar ödeme

250 milyon dolarlık uzlaşma fonundan yararlanacak uygun kullanıcılara cihaz başına 25 dolar ödenmesi öngörülüyor. Birden fazla uygun cihazı bulunan kullanıcıların alabileceği toplam tutar ise en fazla 95 dolarla sınırlandırılıyor.

Kişi başına yapılacak kesin ödeme, geçerli başvuruların sayısına göre değişiklik gösterebilir.

Ödemeler çek, banka hesabına doğrudan yatırma, PayPal veya Venmo aracılığıyla yapılacak.

Ödeme almak için nasıl başvuru yapılacak?

Uzlaşma kapsamında ödeme almak isteyen kullanıcıların çevrim içi başvuru formunu doldurması gerekiyor.

Başvurular resmi uzlaşma internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Her uygun cihaz için ayrı form gönderilmesi ve cihazın seri numarasının belirtilmesi isteniyor.

Başvuru için son tarih ise 21 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Hak sahibi olabilecek kullanıcılara e-posta veya posta yoluyla bilgilendirme yapılmış olabilir. Bu bildirimlerde başvuru için gerekli talep kimliği ve PIN numarası da yer alabilir.

Uygunluk durumuyla ilgili bilgi almak isteyenler 1-888-988-8945 numaralı ücretsiz hattı arayabilir.

Ödemelerin, mahkemenin 24 Şubat 2027'de nihai onayı vermesinin ardından yapılması bekleniyor.