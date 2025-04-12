ABD Başkanı Donald Trump'ın çok sayıda ülkeye yönelik başlattığı 'ek gümrük tarifeleri' dünya ticaretinde büyük bir kasırgaya neden oldu.



Geçtiğimiz günlerde Çin dışında kalan tarifelerin tamamının 90 gün boyunca ertelenmesine karar veren ABD, Çin'e olan vergileri ise yüzde 145 artırmıştı. Tarife hamlelerine aynı şekilde Çin'in de karşılık vermesi küresel şirketlerin büyük bir kriz beklentisine girmesine neden olurken, ABD'den sürpriz bir geri adım atıldı.





TRUMP YÖNETİMİNDEN APPLE'A CAN SUYU



Çin merkezli üretim gerçekleştiren ABD'li teknoloji devi Apple'ın, tarife savaşlarından en çok etkilenen şirket olması beklenirken, dünyanın en çok kullanılan telefon modeli iPhone fiyatlarının ise yüzde 40 ila 50 oranında artabileceği açıklanmıştı.



Bu durum, halihazırda 2 trilyon doları aşan değeriyle dünyanın en değerli şirketinin büyük bir panik yaşamasına neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıkladığı istisna kararlarının altında 'Apple'ı kurtarmak' amacı olduğu öne sürüldü.

Alınan karar kapsamında ABD, aralarında Çin'in de yer aldığı tüm ülkelerden yapılacak Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, çipler ve diğer elektronik ürünlerin ithalatının 'ek tarifelerden' muaf tutulacağını duyurdu.



Değişiklikle beraber Apple fiyatlarındaki zam riski de ortadan kalkmış oldu.