Apple, son yıllarda sunduğu bazı özelliklerle teknolojinin hayat kurtarma noktasında ne kadar önemli bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Daha önce ABD ve Avrupa'da benzer olaylar yaşanmışken, şimdi de Türkiye'de aynı tür bir olay yaşandı. iPhone'un "otomatik kaza algılama ve acil yardım çağırma" özelliği sayesinde bir trafik kazasında mahsur kalan sürücü hayatını kurtarmayı başardı.

İPHONE'UN OTOMATİK KAZA ALGILAMA ÖZELLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Türkiye'deki bu olay, sosyal medyada Fatih Aldemir isimli bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Aldemir, eşinin trafik kazası geçirmesinin ardından, iPhone’un otomatik kaza algılama özelliğinin devreye girerek doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiğini açıkladı.

Paylaşıma göre, kazanın ardından yalnızca 10 dakika içinde jandarma ve ambulans ekipleri olay yerine ulaştı. Aldemir, yaptığı paylaşımda şu şekilde dedi: "Dostlar eşim kaza yaptı teknoloji sağ olsun iPhone kaza geçirdiğini anlayıp 112’ye haber vermiş. 10 dakika içinde jandarma ambulans geldi. Çok şükür ki burnu bile kanamadı ama araçta sıkıştığı için tek başına çıkamadı."

Kazanın boyutunu anlatan Aldemir, aracın takla attıktan sonra ters dönmüş halinin ve vinçle düzeltilmiş ağır hasarlı fotoğrafını da paylaşarak, kazanın ciddiyetini gözler önüne serdi.

APPLE'IN ÖZELLİĞİ HAYAT KURTARDI

Apple için bu durum aslında bir ilk değil. iPhone ve Apple Watch gibi cihazlar, kullanıcılara sundukları hayat kurtarıcı özelliklerle dikkat çekiyor. Bu cihazlar, özellikle "otomatik kaza algılama" özelliği sayesinde, kullanıcı herhangi bir müdahalede bulunamazsa doğrudan acil durum çağrısı yapabiliyor. Cihazlar, sensörler aracılığıyla kazanın şiddetini tespit eder ve eğer kullanıcı bilincini kaybetmişse ya da hareket edemezse, otomatik olarak acil servislerle iletişim kurabiliyor.

Buna ek olarak, Apple Watch gibi akıllı saatlerdeki EKG ve düşme algılama özellikleri de dünya genelinde birçok kişinin hayatını kurtardı. Bu özellikler, kalp ritim bozukluklarının erken teşhis edilmesine yardımcı olurken, yaşlı kullanıcıların ani düşmelerde sağlık ekiplerine anında ulaşmasını sağladı.

OTOMATİK KAZA ALGILAMA ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR VE DEVREYE GİRER?

Ayrıntılara Gitmek için Sağlık Uygulamasını Kullanın:

-iPhone'un ana ekranından Sağlık uygulamasını açın.

-Sağlık uygulamasında Profil sekmesine gidin (sağ alt köşede).

-Acil Durum SOS bölümüne tıklayın.

-Burada, "Kazayı Algılama" özelliğini açıp kapatabileceğiniz bir seçenek olacak.

-Ayrıca Ayarlar Menüsünden Kontrol Edilebilir:

-Ayarlar > Acil Durum SOS bölümüne gidin.

Kazayı Algılama özelliğini burada bulabilir ve istediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz.

NASIL DEVREYE GİRİYOR?

Kaza Algılama özelliği yalnızca araçta yüksek ivme, çarpma veya hız değişikliği gibi şiddetli olaylar tespit ettiğinde devreye girer.

Acil Durum SOS etkin olduğunda, iPhone bir kaza algıladığında sizinle iletişim kurmaya çalışır ve yanıt alamazsa, Acil Yardım çağrısı yapar.