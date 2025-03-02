Son dönemlerde elektronik aletlerden dolayı yaygınlaşan yangınlar sıklıkla yaşanmaya başlandı. Bu cihazlar arasında şarj aletleri de bulunuyor. Elektrik uzmanları, İPhone kullanıcıları için uyarı yaptı. Electrical Safety First ekibine göre, sahte şarj cihazlarından dolayı yaşanan yangınların çoğaldığını belirtti.

Apple'ın 20W USB-C güç adaptörüne benzeyen sahte cihazları, orijinal üründen ayırt etmek neredeyse imkansız hale geldi. Yapılan incelemelerde, bu sahte adaptörlerin, ağırlığını orijinaline yaklaştırmak için metal ağırlıklar içerdiği tespit edildi. Uzmanlar ayrıca, bu ürünlerin iç bileşenlerinin de kalitesiz ve güvenlik açısından risk barındırdığını söylüyor.

Daha kötüsü ise bu sahte ürünlerde temel güvenlik özelliklerinin eksik olmasından dolayı elektrik çarpması ya da yangın riskinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Peki bu sahte ürünler nasıl anlaşılır?

Piyasada bulunan sahte ürünleri ayırt etmek biraz zor olsa da uzmanlar bu cihazlar için bazı detaylar veriyor.

Sahte şarj cihazları orijinalinden daha hafiftir.

Ürünlerin ambalajında yazım hataları olur. Örneğin, "Apple" yerine "Appie" gibi yanlış ifadeler yer alır.

Sahte ürünler parlar. Yada hatal ve düşük kaliteleri olurlar.

Fiş bağlantıları dayanıksız ve zayıf olabilir.

Son yıllarda sahte şarj cihazlarının yol açtığı tehlikeli kazalar da artıyor. İşte bazı örnekler:

ABD'de yaşayan bir genç, Amazon’dan satın aldığı taşınabilir şarj cihazına bağlıyken iPhone’u patladı ve ciddi bir şekilde yandı.

Aynı şekilde İngiltere'de yaşayan bir kişinin aldığı sahte şarj cihazı patladı ve evi yandı.