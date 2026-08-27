ABD merkezli teknoloji devi Apple, 9 Eylül’de düzenleyeceği lansman etkinliğinde yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanırken, şirketin uzun süredir beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli de görücüye çıkacak.

Ekran boyutunun iPad mini’ye yakın olması beklenen bu yeni cihaz, teknoloji dünyası ve şirket için önemli bir gelişme olarak görülüyor. Analistler, katlanabilir iPhone gibi yüksek fiyatlı bir modelin Apple'ın ortalama satış fiyatlarını ve kâr marjlarını önemli ölçüde destekleyeceğini öngörüyor.

Öte yandan bu lansman, Tim Cook’un icra kurulu başkanlığı görevine geçmesinin ardından 1 Eylül itibarıyla CEO koltuğuna oturacak olan John Ternus’un liderliğindeki ilk büyük etkinlik olarak da dikkat çekiyor.

17 MİLYONDAN FAZLA CİHAZ SEVK EDİLECEK

Apple’ın hamlesi, Samsung Electronics'in lider konumda bulunduğu katlanabilir akıllı telefon pazarında yüksek fiyat segmentindeki rekabeti iyice kızıştıracak. Pazar araştırma şirketi IDC, küresel akıllı telefon sevkiyatlarında yüzde 16,7’lik bir düşüş öngörülürken katlanabilir telefon sevkiyatlarının bu yıl yüzde 12,6 artacağını ve Apple'ın 2027 yılına kadar 17 milyondan fazla katlanabilir cihaz sevk edebileceğini tahmin ediyor.