Apple’ın gelecek iPhone modellerinde iki ayrı fiziksel düğmenin görevlerini tek düğmede birleştirebileceği öne sürüldü. Weibo kaynaklı sızıntıya göre Eylem düğmesi kaldırılacak, kullanıcıların bu düğmeye atadığı işlevler Kamera Denetimi düğmesine taşınacak.

İddiaya göre değişiklik, 2027 yılının ikinci yarısında tanıtılacak modellerle başlayabilir. Ancak Apple, Eylem düğmesini kaldıracağına veya Kamera Denetimi ile birleştireceğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Değişikliğin yalnızca Pro modellerini mi yoksa aynı dönemde satışa çıkacak bütün iPhone’ları mı kapsayacağı da netleşmedi.

TEK BASIŞLA KAMERA, UZUN BASIŞLA ATANAN İŞLEV

Sızdırılan tasarımda Kamera Denetimi düğmesine bir kez basıldığında Kamera uygulaması açılacak. Düğme basılı tutulduğunda ise kullanıcının Eylem düğmesi için belirlediği işlev çalışacak.

Eylem düğmesine şu anda telefonu sessiz moda alma, el fenerini açma, Odak modlarını değiştirme, ses kaydı başlatma veya Kestirmeler uygulamasındaki otomasyonları çalıştırma gibi görevlerden biri atanabiliyor. Seçilen görev uzun basma hareketiyle etkinleştiriliyor. İddiaya göre aynı özelleştirme seçenekleri Kamera Denetimi üzerinden kullanılabilecek.

Apple’ın 2024’te iPhone 16 serisiyle sunduğu Kamera Denetimi; fotoğraf ve video çekme, yakınlaştırma ve kamera ayarlarını değiştirme işlemlerinde kullanılıyor. Mevcut modellerde uzun basıldığında Görsel Zekâ özelliğini de çalıştırabilen düğmenin bu hareketi, iOS 27 ile Görsel Zekâ işlevlerinin Kamera uygulamasındaki Siri moduna entegre edilmesi sayesinde farklı bir göreve atanabiliyor.

EYLEM DÜĞMESİ 2023’TE GELMİŞTİ

Apple, 2023’te tanıttığı iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde geleneksel sessize alma anahtarını kaldırarak özelleştirilebilir Eylem düğmesini kullanıma sundu. Daha sonra diğer iPhone modellerine de eklenen düğme, Eylül 2026’da piyasaya çıkan iPhone 18 Pro serisinde de bulunuyor.

Şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo ise bağımsız Eylem düğmesine sahip değil. Ekim 2026’da satışa çıkan cihazda Kamera Denetimi düğmesi korunmuştu.

ÖNCEKİ DÜĞME İDDİASI GERÇEKLEŞMEDİ

Daha önce iPhone 18 serisinde Kamera Denetimi düğmesinin yapısının değişeceği öne sürülmüştü. Apple’ın maliyetleri azaltmak için kapasitif algılama katmanını kaldırıp basınç algılama teknolojisini kullanacağı iddia edilmiş, ancak bu değişiklik gerçekleşmemişti. Yeni birleştirme iddiasının önceki tasarım çalışmalarıyla bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor.

Sızıntıda işaret edilen 2027’nin ikinci yarısı, ilk iPhone’un tanıtılmasının 20. yılına denk geliyor. Bu dönem için hazırlanan yeni nesil modellerin iPhone 19 Pro veya iPhone 20 Pro adıyla satışa çıkabileceği konuşulsa da resmi isimlendirme henüz belli değil.