Çay ilçesinde bayramın 3’üncü günü sahibi, kurbanlık boğasını kesimhaneye getirdi. Boğa kesilmek için yere yatırılırken ipinden kurtulup, etrafındakilere saldırdı; 5 kişi yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Boğanın sahibi Samet Atmaca, "Dana huysuz olduğu için iğne ile sakinleştirdik. Kesimhanemizde hazırlığımızı yaptık. Yere yatıracağımız sırada hırçınlaşıp, iplerden kurtuldu. Etrafa saldırmaya başladı, önüne geleni boynuzladı. Ben ve oğlum yaralandık. Kırıklarımız var. 2 kasap ve 1 de çevredeki kişiye saldırarak yaraladı. Traktör yardımıyla yakaladık. Kesimi yaptık. Benim kolumda, oğlum Hüseyin'in göğsündü kırık var. 3 kişi de değişik yerlerinden yaralandı" dedi.