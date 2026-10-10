Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir hafif ticari araçta 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucunda gerçekleştirildi.

Ekiplerin istihbarat çalışması kapsamında, Yunanistan'dan gelecek bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alındı. Sınır kapısına gelen hafif ticari araç, X-Ray taramasına yönlendirildi ve gümrük kamera sistemleri üzerinden takibe alındı.

Tarama noktasına yaklaşan sürücü, X-Ray cihazına girmeden önce araç içerisinden poşetler çıkardığı sırada ekipler tarafından fark edildi. Harekete geçen güvenlik güçleri, sürücüyü gözaltına alarak aracı detaylı aramaya tabi tuttu.

Araçta yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş çuval ve poşetlerde dökme halde 17 bin 121 uyuşturucu hap bulundu. Ele geçirilen maddeler ile araç, emniyet altına alındı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.