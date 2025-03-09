Ipsos Araştırması: On Kişiden Sekizi Oruç Tutacağını Söyledi, Ancak Çoğu Tutmadı

Ipsos, 2025 Ramazan verilerini içeren yeni araştırmasını kamuoyuyla paylaştı. Gündeme Dair ve Hane Tüketim Paneli çalışmalarından elde edilen veriler, Ramazan ayı boyunca ibadet, tüketim alışkanlıkları ve alışveriş eğilimleri konusunda dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Ramazan Öncesi Oruç Sözü, Uygulamada Gerileme

Ipsos’un Gündeme Dair araştırması, 17-25 Şubat 2025 tarihleri arasında 18 yaş üstü, Türkiye nüfusunu temsil eden 800 kişiyle online anket yöntemiyle gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, Ramazan ayı başlamadan önce her 10 kişiden sekizi oruç tutacağını belirtse de, oruç ibadetine devam edenlerin oranı Ramazan ayı içinde düşüş gösterdi. Özellikle tüm ay boyunca oruç tutacağını söyleyenlerin oranında azalma görülürken, yalnızca belli günlerde oruç tutanların sayısı arttı.

Ramazan Alışverişi Erken Yapıldı

Ipsos’un Hane Paneli araştırmasına göre, Ramazan alışverişleri önceki yıllara kıyasla daha erken tarihlere kaydı. Ramazan’a hazırlık alışverişi geleneği yeniden canlanırken, özellikle bayram öncesi dönemde çikolata, ikramlık şeker, Türk kahvesi, kuru yemiş ve şeker kategorilerinde alışveriş oranları arttı.

Ekonomik Nedenler Alışveriş Davranışlarını Etkiliyor

Ramazan ayına özel alışveriş yapan veya yapmayı planlayan bireylerin oranı %70’e yakın seyrederken, alışveriş yapmayanlar arasında en büyük gerekçe ekonomik nedenler oldu.

Ramazan’a özel alışveriş yapmadığını belirten bireylerin %58’i, maddi durumlardan ötürü bu tür harcamalardan kaçındığını ifade etti.

Tüketiciler İndirim Marketlerine Yöneldi

Ramazan ayı boyunca yapılan alışverişlerde en çok tercih edilen yerler indirim marketleri oldu. Ulusal zincir marketlerin tercih oranı da 2025 yılında artış gösterdi.

Ramazan Sepetinde En Çok Hurma Yer Aldı

Ipsos’un verilerine göre, hurma Ramazan alışverişinin en çok tercih edilen ürünü oldu. Satın alınan her 10 hurmanın yedisi, Ramazan ayına özel alındı.

Ramazan ayında en fazla tercih edilen diğer ürünler ise sırasıyla balık, hazır tatlılar, paketli atıştırmalıklar, paketli limonata, kırmızı et, pişirmeye hazır tatlılar, bulyon, şarküteri ürünleri, ikramlıklar ve meyve suyu olarak sıralandı.

Misafir Ağırlama Oranı Azaldı

Ramazan aylarında misafir ağırlama alışkanlığının giderek azaldığı da araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç oldu. Daha önceki yıllarda Ramazan’da misafir kabul ettiğini belirtenlerin oranı %69 iken, bu yıl misafir çağıramayacağını belirtenlerin oranı %57’ye yükseldi.