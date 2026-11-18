İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de faaliyet gösteren iki çağrı merkezinin, gönderilen ürünleri kabul etmeyen vatandaşlardan ceza tehdidiyle para aldığını tespit etti. Şüphelilerin hiyerarşik yapısı ve kullandıkları yöntemlerin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda, 6'sı suça sürüklenen çocuk olmak üzere 28 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmaya yansıyan bilgilere göre şüpheliler, vatandaşlara önce 500 TL değerinde ürünler gönderdi. Ürünleri teslim almak istemeyenlere, sipariş verdikleri ve kabul etmemeleri halinde 62 bin TL'ye varan cezalarla karşılaşacakları söylendi. Özellikle yaşlı vatandaşlar korku ve baskıyla ödeme yapmaya zorlandı.

Şüphelilerin kendilerini avukat, tüketici hakem heyeti görevlisi, uzlaştırmacı ve SGK uzmanı gibi yaklaşık 15 farklı meslek grubundan kişiler olarak tanıttığı belirlendi. Sahte isimlerle yapılan aramalarda 500 TL ile başlayan ödeme talepleri, aşama aşama 2 bin, 4 bin, 20 bin ve yüz binlerce liraya çıkarıldı.

İPTAL EDİLEN SİPARİŞLERİ GÖNDERMEYE DEVAM ETTİLER

Mağdurlardan biri, internetten kemik sağlığı için kolajen aldıktan sonra siparişinden vazgeçerek firmayı arayıp iptal ettirdi. Buna rağmen adresine ürün gönderildi. Teslim almazsa 62 bin TL ceza ödeyeceği söylenen vatandaş, uğraşmamak için 500 TL ödeyip ürünü aldı. Ancak gönderimler devam etti.

Facebook üzerinden bel ağrısına yönelik ilaç alan başka bir yaşlı vatandaş da ürünü beğenmeyerek iade etti. Adresine tekrar tekrar ürün gönderilen ve parça parça ödeme yapmaya zorlanan mağdurdan toplam 400 bin TL alındığı öğrenildi.

AİLESİNİ ARAMAKLA TEHDİT EDİP 4 MİLYON LİRA ALDILAR

İnternetten cinsel sağlık ürünü satın alan bir başka yaşlı vatandaş ise gönderilen ürünleri teslim almayı reddedince yakınlarının aranması tehdidiyle karşılaştı. Şüphelilerin, yasa dışı panel sistemi üzerinden mağdurun ailesinin bilgilerine ulaştığı ve bu tehditle parça parça toplam 4 milyon TL aldığı belirtildi.

Kaynakta aktarılan bilgilere göre, yaşadığı yoğun stres nedeniyle kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan mağdur, başından geçenleri ailesine hasta yatağında anlatabildi.

475 BİN LİRA VAADİYLE 35 BİN LİRA İSTEDİLER

Şüphelilerin kullandığı bir başka yöntem de daha önce dolandırılan kişileri yeniden aramak oldu. Kendilerini şikâyetleri inceleyen kamu personeli olarak tanıtan şüpheliler, mağdurlara "Size karşı haksız bir baskı yapıldığı tespit edildi. Mağduriyetiniz giderilecek. Size 475 bin TL ödeme yapacağız" dedi.

Bu vaade inanan vatandaşlardan, parayı alabilmeleri için önce 35 bin TL yatırmaları istendi.

KİMİN HANGİ İSİMLE ARAYACAĞINI NOT ETMİŞLER

Para gönderen mağdurların hem ajandalarda hem de dijital ortamda özel olarak arşivlendiği belirlendi. Kayıtlara kişisel bilgilerin yanı sıra mağduru hangi personelin aradığı, görüşmelerde kullanılacak ifadeler ve sonraki aramanın hangi sahte meslek ve isimle yapılacağı da yazıldı.

Aramaların ağırlıklı olarak kadın personele yaptırıldığı tespit edildi.