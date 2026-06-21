Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun yıllardır tartışma konusu olan mülkiyet ihtilaflarının çözümü için kritik bir adım attı. Orman Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte, devlet ormanı sınırlarında yer alan ancak özel mülkiyet statüsündeki taşınmazlara ilişkin yaşanan tapu sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

Kanuna eklenen "Ek Madde 22" ile geçmişte farklı mevzuat uygulamaları, kadastro uyuşmazlıkları ve kurumlar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan mülkiyet problemlerinin çözümüne yönelik yeni bir dönem başladı.

İPTAL EDİLEN TAPULARA HAK İADESİ

Düzenlemenin en dikkat çeken yönlerinden biri, geçmişte çeşitli gerekçelerle tapuları iptal edilen vatandaşların haklarının yeniden değerlendirilmesi oldu. Yeni hüküm kapsamında, devlet ormanı sınırları içinde bulunmasına rağmen özel mülkiyet niteliğini koruyan taşınmazların tapu kayıtları hukuken geçerli kabul edilecek.

Bu kapsamda daha önce mahkeme kararları veya idari işlemler sonucunda tapuları iptal edilen hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve gerekli şartları taşıyan taşınmazların yeniden tapu sistemine kazandırılması amaçlanıyor.

MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Bakanlık verilerine göre düzenleme, yıllardır çözülemeyen çok sayıda mülkiyet ihtilafını sona erdirecek. Kadastro çalışmalarından kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle hukuki süreçleri devam eden yaklaşık 80 bin taşınmazın durumunun netleşmesi bekleniyor.

Mirasçılar ve aile bireyleri de dikkate alındığında, düzenlemenin ülke genelinde yaklaşık 3 milyon kişiyi doğrudan etkileyeceği öngörülüyor. Böylece mülkiyet devri, satış, intikal ve kayıt işlemlerinde yaşanan birçok sorunun ortadan kaldırılması hedefleniyor.