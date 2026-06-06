AKP’li Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 38 bin metrekare kapalı alana sahip Kültür ve Kongre Merkezi yapımı ile çevre düzenlemesini kapsayan ihaleyi sonuçlandırdı. Yaklaşık maliyeti 2 milyar 840 milyon 81 bin 633 TL olarak belirlenen ihale, 2 milyar 139 milyon TL bedelle Gaziantep Gold Yapı İnşaat ile Abdurrahman Şirin İnşaat İş Ortaklığı’na verildi.

“DAHA ÖNCE İPTAL ETTİRMİŞTİK”

İhaleye ilişkin açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hasan Şencan, aynı projeye yönelik daha önce gerçekleştirilen ihalenin kamuoyunda tartışmalara neden olduğunu ve yürüttükleri girişimler sonucunda iptal edildiğini hatırlattı.

Şencan, “Gaziantep kamuoyunun bildiği üzere, daha önce adrese teslim şaibelerle yürütülmeye çalışılan Kültür ve Kongre Merkezi ihalesini verdiğimiz mücadeleyle deşifre ederek iptal ettirmiştik. Halkın milyarlarca lirasının peşkeş çekilmesini engelledik. Ancak aynı proje yeniden gündeme getirildi ve 1 Haziran 2026 itibarıyla 2 milyar 139 milyon TL bedelle sonuçlandırıldı” ifadelerini kullandı.

“BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILDI MI?”

Projeye ilişkin planlama süreçlerini de eleştiren Şencan, böylesi büyük ölçekli yatırımlar öncesinde ulaşım, altyapı ve şehircilik analizlerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Şencan, “Şehir plancılığı bilimi; bu büyüklükteki projelerden önce ulaşım ana planı entegrasyonu, altyapı analizleri ve mikro bölgeleme çalışmaları gerektirir. Bu çalışmalar yapıldı mı? Kent trafiğini etkileyecek bu kompleks için hangi bilimsel simülasyonlar gerçekleştirildi? Hangi meslek odalarının veya şehir plancılarının görüşleri alındı?” sorularını yöneltti.

“ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI”

Gaziantep’in deprem dirençliliği ve altyapı sorunlarının öncelikli gündem olması gerektiğini savunan Şencan, projenin bütüncül bir planlama anlayışından uzak olduğunu ileri sürdü.

Kent yönetiminin “ben yaptım oldu” anlayışıyla hareket ettiğini öne süren Şencan, “Gaziantep’in acil çözüm bekleyen sorunları ortadayken, kapsamlı bir şehir planlaması yapılmadan hareket edilmesi şehircilik ilkelerine aykırıdır. Dün adrese teslim olduğunu savunduğumuz ihaleye karşı çıktığımız gibi bugün de kentin geleceğini rant uğruna ipotek altına alan uygulamaların karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.