İnsanların tercih ettiği renklerin, bazı kişilik özellikleriyle bağlantılı olabileceği ortaya çıktı. Bilim insanlarının yaptığı ve sonuçları Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan araştırmada, farklı renk seçimleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki incelendi.

Araştırmaya 20 ila 60 yaş arasında 854 yetişkin katıldı. Katılımcılardan renk tercihlerini belirtmeleri istenirken, düşünme biçimleri, zeka düzeyleri ve temel kişilik özelliklerini belirlemeye yönelik testler de uygulandı. Elde edilen sonuçlar, bazı renklerin özellikle vicdanlılık, duygusal istikrar ve yeni deneyimlere açıklık gibi özelliklerle bağlantılı olduğunu gösterdi.

MAVİYİ TERCİH EDENLERDE DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİK

Araştırmada öne çıkan renklerden biri mavi oldu. Açık ve koyu mavi tercihinin vicdanlılıkla istatistiksel olarak bağlantılı olduğu belirlendi. Açık mavi tercihi ise bunun yanında duygusal istikrarla da ilişkilendirildi.

Vicdanlılık düzeyi yüksek kişiler genellikle düzenli, sorumluluk sahibi ve öz disiplinli davranışlarıyla öne çıkıyor. Bu nedenle mavi tercihi; planlı hareket eden, dikkatini belirli bir işe verebilen ve görevlerini tamamlamaya önem veren kişilerle ilişkilendirildi.

YEŞİL TERCİHİ YENİLİK ARAYIŞINA İŞARET EDİYOR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer renk yeşil oldu. Yeşil tercihinin, yeni deneyimlere açıklık olarak tanımlanan kişilik özelliğiyle bağlantılı olduğu görüldü.

Yeni deneyimlere açık kişiler; meraklı olmaları, farklı fikirleri keşfetmeye istek duymaları ve alışılmışın dışındaki düşüncelere ilgi göstermeleriyle biliniyor. Araştırmanın sonuçları da bu kişilerin yeşil rengi tercih etme ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret etti.

MOR TERCİH EDENLERİN ÖZELLİĞİ FARKLILIK ARAYIŞI

Listenin dikkat çeken renklerinden biri de mor oldu. Katılımcıların mor rengi karmaşıklık ve yeni deneyimlere açıklık gibi özelliklerle ilişkilendirdiği belirlendi.

İstatistiksel değerlendirmelerde morun yanı sıra yeşil ve beyaz renk tercihinin de yeni deneyimlere açıklıkla bağlantılı olduğu görüldü. Bu sonuç, farklı deneyimlere ilgi duyan, sıra dışı fikirlere açık olan ve geleneksel kalıpların dışına çıkmaktan çekinmeyen kişilerin bu renklere daha fazla yönelebileceğini gösterdi.