Irak'ta yayımlanan Al-Mada gazetesinin haberine göre ABD, Irak toprakları üzerinden İran'a yönelik bir kara taarruzu başlatmak için planları hazırladı.

Al Mada'ya göre Irak Başbakanı Ali el-Zeydi, ABD Başkanı Donald Trump'a sunulduğu belirtilen bir savaş planındaki üç senaryo hakkında Şii Koordinasyon Çerçevesi liderlerini bilgilendi.

Bölgede kapsamlı bir kara işgalinin yakın olduğuna işaret eden görünür bir Amerikan askeri sevkiyatı bulunmazken, Başbakan el-Zeydi de Irak'ın komşularına yönelik bir saldırı için kullanılmayacağının altını çizdi.

HANGİ SENARYOLAR MASADA?

Haberde yer alan senaryolardan birinin, ABD birliklerinin Irak topraklarını geçerek Güney İran'da bir operasyon başlatması söz konusu.

Bir diğer senaryoya göre İran'ın, Irak'a baskı yaparak kendi güçlerinin veya müttefik unsurlarının Basra üzerinden Kuveyt'e ilerlemesine izin verilmesi ele alındı.

Üçüncü senaryoya dair ayrıntılar ise kamuoyuna yansımadı. Al-Mada, iddiaların resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadığının altını çizdi.

SINIR KAPILARI KAPATILDI

Gelişmeler kapsamında ABD'nin, Irak'a İran ile olan sınır kapılarından ikisi dışındakileri kapatması yönünde baskı yaptığı ortaya çıktı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin talebi doğrularken, resmi ve gayriresmi geçiş yollarının kapatılmasının ağır ekonomik sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Irak'ın Meysan vilayetindeki yoğun Şib sınır kapısını kapatıldı.; silah, insansız hava aracı, para ve yaptırıma tabi diğer malzemelerin geçişini engellemek amacıyla sınır hattındaki muhafızlar artırıldı.

Bu adımların Washington'ın Tahran karşı uyguladığı abluka ve ekonomik yanlızlaştırma politikasına katkı sunmasının yanı sıra, olası bir çatışmada İran'ın lojistik ikmal kabiliyetini kısıtlamayı hedeflediği vurgulandı.

Ancak Irak'ın bir askeri koridor olarak kullanılmasının, İran destekli yerel milisleri harekete geçirebileceği, el-Zeydi hükümetini sarsabileceği ve çatışmayı Kuveyt, Suudi Arabistan ve bölgedeki ABD hedeflerine yayabileceği endişeleri gündeme geldi.

'WASHINGTON'DAN UYARI'

Washington yönetiminin, geniş çaplı bir harekat öncesinde Bağdat'tan milis güçleri etkisiz hale getirmesini talep ettiği öne sürüldü.

Bu habere göre Başkan Trump, Tahran'ın yanında savaşa girmeleri halinde Iraklı grupları ve liderlerini hedef alacakları yönünde el-Zeydi'yi uyardı.

Başbakan el-Zeydi de milis liderlerine ülkeyi çatışmaya çekmeleri halinde tutuklanabileceklerini iletti.

Buna rağmen bazı grupların silah teslim etmeye yanaşmadığı ve çatışma ihtimaline karşı silahlı kalmaları gerektiğini savunduğu kaydedildi.