Irak Cumhurbaşkanı Abdullah Reşid, Mısır’da gerçekleştirilen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Irak’ın bu konuda tutumunun değişmediğini vurguladı.

Reşid, "Filistin halkının, başkenti Kudüs olan, uluslararası alanda tanınan bir Filistin devleti kurulması yönündeki umutlarını destekliyoruz." diyerek, bu hedefe ulaşma yönünde Irak’ın kararlı desteğini yineledi. Ayrıca, Filistinlileri tasfiye etmeyi ve onları toprakları üzerindeki haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan projelerin bölgedeki ülkelerin istikrar ve güvenliğini tehdit edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Reşid, uluslararası ve İslam toplumuna, Filistinlilerin topraklarından ve ülkelerinden göç ettirilmesini öngören tüm projelere karşı çıkma çağrısı yaparak, bu tür projelerin bölgedeki barışı daha da zorlaştıracağını belirtti.